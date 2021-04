Erica Vittoria Hauser è morta questa notte: aveva partecipato al programma “Uomini e donne” come dama del trono over

Morte improvvisa per l’ex dama del trono over di “Uomini e Donne” Erica Vittoria Hauser. La donna è scomparsa nella notte a soli 44 anni.

Indimenticabile la sua partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi. Qui la donna strinse un rapporto sentimentale con “il cavaliere” Ivano Rotoli, nel 2013. Erica Hauser si convinse a prendere parte al dating show solo dopo aver visto l’uomo in TV, rimanendone colpita. L’intesa fra i due fu talmente forte che decisero di uscire insieme dalla trasmissione, anche se la loro relazione durò poi soltanto pochi mesi.

La donna, originaria del piccolo Principato del Liechtenstein, prima dell’avventura televisiva nel programma di Canale 5, ebbe anche una carriera come modella. A soli tredici anni arrivarono per lei le prime sfilate. Una volta cresciuta, l’ex dama del trono over si laureò a Firenze in architettura, titolo che contribuì sicuramente ad affinare il suo talento come arredatrice di interni.

L’improvvisa morte dell’ex dama di Uomini e donne

Ancora non si sono apprese le cause del decesso di Erica Vittoria Hauser. La morte della donna appare alquanto improvvisa considerando anche la sua giovanissima età. Non è il primo caso di scomparsa prematura di un protagonista del celebre dating show di Canale 5. Qualche settimana fa, colpi particolarmente il pubblico la morte dell’ex cavaliere Fabio Donato Saccu, scomparso a soli 46 anni.

Quella di Erica Vittoria Hauser rappresenta, quindi, un’altra tragica prematura dipartita. Il pubblico è rimasto scosso anche questa volta, non mancando di mostrare l’affetto nei confronti dell’ex volto noto della tv. Sono stati tanti i commoventi messaggi lasciati dai fans sotto le sue foto, rese pubbliche attraverso i social. L’ultimo post di Facebook è stato da lei stessa condiviso solo pochi giorni fa.

I funerali si svolgeranno nella giornata di mercoledì 7 aprile alle ore 11, presso la Chiesa di San Gioacchino, a Roma, città nella quale Erica abitava da tanti anni ormai. I familiari hanno reso noto dove e quando si sarebbe potuto dare l’ultimo saluto alla giovane donna appena scomparsa.