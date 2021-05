Il test di oggi serve a comprendere quale sarà la tua posizione nella vita. Scegli una delle seguenti poltrone e scoprilo insieme a noi

Oggi ti proponiamo un test che può aiutarti a farti scoprire quale sarà l’occupazione nella tua vita. Al di là delle proprie ambizioni o aspirazioni, ognuno di noi ha delle capacità ed è più adatto a fare un mestiere piuttosto che un altro. Ma non è soltanto una questione di lavoro, bensì di vera e propria attitudine.

C’è chi è più capace di aiutare gli altri, chi ha più capacità da leader o da manager. Ognuno ha delle abilità. Spesso può capitare che una persona non riesca nemmeno a capire quali siano. Non perché sia poco intelligente, semplicemente perché non è mai stata messa nelle condizioni di rendersene conto.

Questo test ti vuole aiutare proprio in questo, a capire qual è la tua attitudine migliore. È una questione di comprensione delle proprie capacità. Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica. E nemmeno vuole avere la pretesa di sostituirsi a test di carattere medico. È soltanto un modo per intrattenere i nostri lettori, magari permettendogli di staccare per qualche minuto dalla routine quotidiana.

Il test è molto semplice: vedi queste otto poltrone? Ne devi scegliere una. Ad ogni poltrona è abbinato un profilo. Per scoprire il tuo non dovrai fare altro che scorrere in basso e scoprire le soluzioni. Sei pronto? Non ci pensare troppo, non è un quiz a premi. Usa l’istinto e scopri quale sarà la tua posizione nella vita.

Le soluzioni del test

Poltrona numero 1: l’uomo d’affari

Se hai scelto questa poltrona vuol dire che sei una persona molto determinata. Nulla può fermarti. Hai una grossa capacità di concentrarti su tutto ciò che è utile. Riesci a dedicare alle tue ambizioni anche il tempo libero. Sei una persona responsabile e per questo sai occuparti anche della famiglia. Il tuo posto ideale è quello dell’uomo d’affari: diretto, onesto e carismatico. Le persone si fidano di te.

Poltrona numero 2: il guru spirituale

Scegliendo questa poltrona hai dimostrato di essere una persona altruista e impegnata nel sociale. Aiutare chi ha bisogno ti viene naturale, lo fai in maniera totalmente disinteressata. Per questo gli altri si rivolgono a te per chiederti buoni consigli. E tu non ti risparmi mai. Sei accogliente e saggio. Il tuo posto ideale è quello del guru spirituale. La tua opinione è molto rispettata da chi ti circonda.

Poltrona numero 3: l’inventore

Chi ha scelto la poltrona numero 3 è una persona molto appassionata ed estremamente creativa. Sei capace di dimenticare di andare a dormire se sei preso da un progetto che ti appassiona. Ami particolarmente le sfide difficili e spesso riesci ad ottenere ciò che vuoi. Sei una persona indipendente. La tua posizione ideale è quella dell’inventore.

Poltrona numero 4: il critico

Hai scelto questa poltrona? E allora vuol dire che sei proprio un intellettuale. A prima vista puoi sembrare il solito tipo con la puzza sotto al naso, poi, conoscendoti meglio, ci si accorge che… è proprio così! Ami le battute sarcastiche, sei pungente e frequenti persone socialmente elevate, almeno secondo te. La tua posizione ideale nella vita è il critico, avrai sempre un’opinione su tutto ciò che ti interessa.

Poltrona numero 5: lo psicologo

Se hai scelto questa poltrona vuol dire che sei una persona molto curiosa. Continui a porti domande su tutto, soprattutto su come fare a relazionarti con le altre persone. Ami osservare gli altri, sei una persona che sa emozionare ed incoraggiare chiunque ne abbia bisogno. Sei nato per motivare gli altri! La tua posizione ideale nella vita è lo psicologo.

Poltrona numero 6: il viaggiatore

Se hai scelto questa poltrona, allora sei una persona che ama l’avventura. Scoprire cose nuove è il tuo unico pensiero, una vera e propria fissa! Hai bisogno di muoverti, spostarti, di non restare troppo a lungo nello stesso luogo. Viaggiare è il tuo ossigeno e per questo il tuo posto nella vita è quello del viaggiatore. Non poni mai limiti alla tua fantasia.

Poltrona numero 7: il romantico

Chi ha scelto questa poltrona è un sognatore creativo. Queste persone sono dotate di una grande immaginazione e spesso si perdono nei loro pensieri. Ti capita spesso di avere idee brillanti perché sei molto intuitivo. Purtroppo raramente riesci a concretizzare tutto ciò che elabori nella tua testa. Nella vita sarai sicuramente un gran romantico.

Poltrona numero 8: il filosofo

Se hai scelto proprio questa poltrona, allora ti dedichi alle cose che ami di più. Ti piace affrontare delle lunghe chiacchierate sull’eternità o sul mistero della vita. Questi argomenti spesso risultano noiosi, per te non è così, anzi! Cerchi sempre persone che possano condividere la tua passione per un sincero scambio di opinioni. Il tuo posto nella vita è il filosofo, è bello sedersi accanto a te e sentirti parlare della vita e della sua magia.

Il test è terminato. E tu, quale poltrona hai scelto? La soluzione rispecchia il tipo di persona che sei? Se ti è piaciuto questo test, sappi che ce ne saranno altri nei prossimi giorni altrettanto divertenti. A presto!