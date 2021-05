Arriva il settimo tapiro d’oro per Diletta Leotta, la conduttrice e giornalista di Dazn è stata insignita del simpatico premio di Striscia

È sempre al centro delle attenzioni Diletta Leotta. La bella giornalista di Dazn si trova più spesso invischiata in argomenti di gossip che in temi calcistici, suo malgrado. E la bionda Diletta fa “collezione” dei tapiri di Striscia la Notizia. Lunedì le è stato consegnato il settimo “premio”: stavolta se lo è meritato per le foto del bacio con Ryan Friedkin, figlio del presidente della Roma.

Immagini che hanno fatto scalpore, in quanto la conduttrice risulta fidanzata con l’attore turco Can Yaman. A seguito della pubblicazione delle foto, la Leotta si è sfogata su Instagram, prendendosela con il giornalismo-spazzatura (a suo dire) ma senza smentire alcuna relazione. A questo punto ci ha pensato Striscia la Notizia a consegnare l’ennesimo tapiro.

Diletta Leotta arrabbiata con “Striscia”: “A tutto c’è un limite”

Solo nel momento della consegna, avvenuta a Milano da parte di Valerio Staffelli, la Leotta ha finalmente chiarito la vicenda: “Sono foto vecchie, risalgono a dicembre. Ero single, e a 29 anni penso che ti puoi concedere un “limone”. Nel gergo, per “limone” si intendono effusioni, un bacio appassionato. Una terminologia un po’ “slang” che ha fatto discutere.

Tuttavia la conduttrice ha confermato di stare ancora insieme a Can Yaman (anche se non lo ha voluto sposare, approfondisci qui) e infine ha chiesto un po’ di privacy: “Ci sono dei limiti da non superare – ha detto a Staffelli – e la sfera privata di una persona fa parte di questi”. Dopo aver chiarito la vicenda Friedkin, e spiegato che la sua relazione con Can Yaman prosegue (“Ero in macchina con lui fino a poco fa”, ha spiegato a Striscia) Diletta dovrà prepararsi a nuovi scoop e gossip che la riguardano. Ormai il suo destino sembra piuttosto segnato…