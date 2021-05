Storie Italiane, Eleonora Daniele si commuove in diretta tv: le sue parole

Storie Italiane, Eleonora Daniele con gli occhi lucidi: “Grande commozione”. Le parole della presentatrice durante la diretta di oggi

Durante la puntata di “Storie Italiane” di oggi, la conduttrice Eleonora Daniele si è commossa in diretta tv. Una puntata intensa, quella di oggi martedì 4 maggio 2021, quando la conduttrice ha parlato con i genitori di Marco Vannini, il giorno dopo la sentenza che ha condannato tutta la famiglia Ciontoli per l’omicidio del figlio avvenuto in casa loro.

Marina e Valerio Vannini hanno ripercorso questa lunga e dolorosa vicenda: 6 anni di guerre legali e finalmente la giustizia che è arrivata. Eleonora Daniele si è commossa proprio quando ha parlato con loro, ricordando ai genitori coraggiosi che sono stati un grande esempio. “Non avete mai mollato, neanche per un momento”.

Eleonora Daniele si commuove a Storie Italiane nel ricordare Marco Vannini

Eleonora Daniele si è commossa. Un’emozione che è proseguita anche successivamente, quando la signora Marini ha ricordato un sogno che ha fatto di recente. In questo sogno il figlio Marco l’ha rassicurata – ha raccontato – dicendole che la giustizia sarebbe arrivata. La donna ha spiegato di non aver mai parlato di questo sogno con nessuno, perché temeva che le cose potessero andare male.

Invece, per fortuna la vicenda si è chiusa per il meglio. Anche in questo caso, Eleonora Daniele appariva commossa mentre seguiva il racconto della mamma di Marco. A commentare la vicenda c’erano Cinzia Tani, Maria Rita Parsi e Vladimir Luxuria. “Porteremo dei fiori a Marco”, ha affermato il padre di Marco, ricevendo l’abbraccio a distanza della conduttrice.