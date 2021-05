Auditel ascolti tv lunedì 3 maggio: “L’Isola dei Famosi” torna a vincere

Ascolti tv auditel lunedì 3 maggio 2021: “Chiamami ancora amore” ottiene il 16.3% di share, L’Isola dei Famosi 15 risale al 17.4%

Il lunedì sera stavolta è nelle mani dell’Isola dei Famosi. Il reality di Canale 5, per la prima volta da quando va in onda, vince la serata degli ascolti tv auditel. Nella serata di lunedì 3 maggio Canale 5 batte la concorrenza: Rai 1 stavolta si deve arrendere, visto che la fiction “Chiamami ancora amore”, non parte alla grande come si sperava. Ma vediamo nel dettaglio i numeri Auditel, con i dati pubblicati.

L’Isola dei Famosi su Canale 5 non solo vince la serata, ma segna una crescita degli spettatori: i numeri parlano di 2.885.000 davanti al video e uno share del 17.4%. Niente di clamoroso, ma la progressione c’è. Tutto a svantaggio dei competitori, con Rai 1 e il suo “Chiamami ancora amore” che si è fatto vedere da 3.878.000 con uno share del 16.3%. In assoluto un buon risultato, ma nemmeno eccezionale. La prova del 9 sarà lunedì prossimo.

Leggi anche – Isola dei Famosi, Gilles Rocca confessa tutto: “La paura di uccidere qualcuno”. Tommaso Zorzi sbrocca

Ascolti tv Auditel lunedì 3 maggio: stavolta Rai 1 si “arrende” all’Isola

- Advertisement -

Intanto L’Isola tornerà in onda venerdì sera. Come sempre sono staccati gli altri canali. Il film “Il vegetale” su Rai 2 si è fatto seguire da 1.846.000 spettatori e uno share del 5.8%. Buon risultato per Report, che supera la soglia dei 3 milioni di spettatori: 3.046.000 con uno share del 12.3%. Battuto nettamente Nicola Porro e il suo “Quarta Repubblica”, che si ferma a 1.088.000 spettatori e uno share del 5.8%, comunque in linea con il consueto talk show politico.

Completa Mediaset Italia 1, che stavolta propone il film “Overdrive”, con 1.405.000 spettatori e uno share del 5.7%. Su La7 altro film, con “The Interpreter” che si è fatto vedere da 664.000 spettatori e uno share del 2.8%. Alessandro Borghese e i suoi “4 Ristoranti” su TV8 ha messo davanti al video 369.000 spettatori e un modesto share dell’1.7%. Chiude il Nove, con il film “Il 13° guerriero”, che totalizza 325.000 spettatori e uno share dell’1.4%.