Mara Venier ha pubblicato il libro “Mamma, ti ricordi di me?” e ha raccontato il momento duro che ha dovuto affrontare e che ha rivissuto tramite il libro

Mara Venier è per antonomasia la conduttrice televisiva più sorridente e autoironica d’Italia. Ma non quando parla del rapporto con sua madre. Oggi ha fatto uscire il libro dedicato proprio al loro legame: “Mamma, ti ricordi di me?“. Ha raccontato cosa ha provato quando stava con sua mamma nell’ultimo periodo e il dolore che ha sentito quando ha scritto il libro.

‘Mamma, ti ricordi di me?’, Mara Venier: “Non sanno cosa c’è dietro il mio sorriso”

Mara Venier ha appena fatto uscire il libro che ha scritto e dedicato a sua madre Elsa, scomparsa nel 2015. Per la conduttrice non è stato facile scrivere del loro rapporto. Mara confessa che le ci sono voluti 5 anni per scriverlo e ha pensato molte volte di abbandonare questo sogno nel cassetto.

Per fortuna il marito, Nicola Carraro, le è stato accanto. L’ha motivata dicendole che scrivere del dolore passato l’avrebbe aiutata a metabolizzare l’accaduto degli anni precedenti. Molti dicono che ripercorre il dolore può essere terapeutico, ma per Mara non è stato così. “Nel ricordare le cose è riemerso tutto il dolore, intatto“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

- Advertisement -

Per fortuna il marito, Nicola Carraro, le è stato accanto. L’ha motivata dicendole che scrivere del dolore passato l’avrebbe aiutata a metabolizzare l’accaduto degli anni precedenti. Molti dicono che ripercorre il dolore può essere terapeutico, ma per Mara non è stato così. “Nel ricordare le cose è riemerso tutto il dolore, intatto“.

La Venier ha difficoltà anche a parlarne in pubblico, perché lei ha sempre cercato di mostrarsi sorridente alla tv. La conduttrice ammette che soffre come tutti e che “tanti non sanno cosa c’è dietro al mio sorriso“. Ecco, però, che grazie al libro possiamo scoprire cosa ha sempre voluto nascondere. La madre Elsa, come suggerisce il titolo del libro, era malata di Alzheimer, la malattia neurodegenerativa che porta alla perdita della memoria.

Nel libro parla dei momenti che ha dovuto passare in ospedale, delle scelte delle badanti e soprattutto di quando ha dovuto spiegare alla madre che non era più auto sufficiente senza che però Elsa se ne rendesse conto. Tutto questo in relazione con la sua infanzia, di quando andava a prendere il gelato in sua compagnia o quando andavano insieme al cinema d’estate.

Ma poi quel momento è arrivato: la madre Elsa non riconosce più sua figlia. “Il giorno in cui mi ha detto ‘Buongiorno signora’ ho capito che era l’inizio della fine“. Mara sente tanto la mancanza della mamma, non ha sensi di colpa, ma vorrebbe tanto passare ancora 5 minuti con lei.

Se si può trovare un lato “positivo” è che il libro è stato pubblicato proprio nella settimana della Festa della Mamma. Una dedica forse sottintesa, ma emozionante. Mara Venier ha fatto una grande prova di coraggio e si è tolta per qualche minuto il sorriso dal viso. Adesso però è pronta a ripartire più forte di prima