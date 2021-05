Beppe Braida ha attaccato senza freni la trasmissione di cui è ex naufrago, l’Isola dei Famosi. Lui tuona: “E’ scandaloso”

Beppe Braida lo avevamo lasciato così, in lacrime. Purtroppo infatti il comico della tv ed ormai ex naufrago dell’Isola dei Famosi dovette abbandonare il reality. Le ragioni che lo avevano spinto all’abbandono erano purtroppo molto importanti.

Da allora all’interno del programma non si era più parlato di lui salvo ovviamente i migliori auguri da parte di tutto il parterre dell’isola. Insomma, sulla spiaggia più chiacchierata d’Italia si è andati avanti dopo la sua eliminazione.

Di ritorno dall’Honduras il comico ha dovuto risolvere i suoi problemi ed è poi tornato a far parlare di sé. Infatti è notizia di quest’oggi che l’ex conduttore di Colorado si è scagliato contro l’Isola dei Famosi per un problema grave.

Beppe Braida contro l’Isola dei Famosi: “E’ uno scandalo”

Il tutto è nato a seguito delle segnalazioni degli utenti della rete che gli hanno rivolto la fatidica domanda tra i commenti su Instagram. Tutti i fan infatti si chiedevano come mai il conduttore e comico non fosse presente in studio.

Qualcuno infatti gli ha domandato se si fosse assentato per la situazione del padre, perché ancora in quarantena o magari se per altri motivi. Insomma, tutti volevano sapere quale fosse il motivo della sua assenza dallo studio.

Il conduttore e comico Beppe Braida, ormai ex naufrago, ha risposto: “Onestamente non lo so. Molti sulle pagine social dell’Isola ho visto che chiedono di me ma boh, non so”. Qualcosa a quanto pare non torna.

Non è passata inosservata agli utenti della rete nemmeno la relazione sull’Isola fra lui e Valentina Persia, Angela Melillo e Francesca Lodo. I quattro avevano infatti legato moltissimo. Molti si chiedevano se lui pensasse ad un presunto accanimento nei loro confronti o viceversa.

Beppe Braida a tal proposito ha deciso invece di sviare il discorso ed anzi ha nettamente attaccato la produzione dell’Isola dei Famosi dicendo: “L’unica cosa che trovo davvero scandalosa è che io non sia ancora stato invitato in studio”. Insomma, il comico non ci è andato proprio leggero ed anzi ha palesemente chiesto chiarezza.

Quale sarà il motivo per cui non è ancora stato invitato in studio? Infondo ci sono già andati la Isoardi, Brando, Drusilla Gucci, la Martani ed in primis anche Akash. Tutti gli eliminati sono andati in studio. Perché proprio lui no?