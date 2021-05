La fortuna è un fattore importante della nostra vita. Alcuni segni zodiacali sono da sempre più fortunati. Ecco la classifica completa

Molto spesso capita di vedere persone alle quali riesce tutto. Riescono a trovarsi nel posto giusto al momento giusto, oppure fanno l’incontro decisivo per la loro vita in maniera totalmente casuale. È come se avessero la sensazione che tutto andrà per il verso giusto, bisogna soltanto aspettare. C’è chi, al contrario, non riesce ad azzeccarne una nemmeno a pagamento!

La realizzazione che riusciamo ad ottenere nella nostra vita può dipendere anche da fattori esterni. Naturalmente il primo fattore siamo sempre noi: le nostre capacità, la nostra intelligenza, la nostra cultura. Però, ogni tanto, un colpo di fortuna non sarebbe male. Ci sono persone più fortunate che riescono ad ottenere delle vittorie che altri difficilmente potranno sperare.

I fortunati sono molti e spesso alimentano la propria buona sorte. Non tutti sanno, però, che questo aspetto del carattere di una persona potrebbe dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Scopriamo quindi insieme quali sono i segni zodiacali più fortunati dello zodiaco.

I segni zodiacali più fortunati

Ognuno di noi ha alcune prerogative. C’è chi è più brillante, chi è più sentimentale, chi è più ironico. C’è un aspetto che non riguarda il nostro carattere ma la nostra vita. Stiamo parlando dei fortunati. È una categoria tendenzialmente composta da persone ottimiste, che amano la vita e vedono il bicchiere sempre mezzo pieno. Gli va tutto bene. Ma la fortuna va alimentata con l’impegno.

Non tutti sanno che questo modo di essere può dipendere dal nostro segno zodiacale. In base alle stelle e alla data di nascita, infatti, possiamo sviluppare un determinato tipo di caratteristica. È possibile capire se ad una persona andrà tutto bene o tutto potrebbe finire con una catastrofe.

Abbiamo visto quali sono i segni più tradizionalisti, quali sono i segni che sanno corteggiare meglio e quali sono i segni più pessimisti. Oggi scopriremo invece quali sono i segni più fortunati. Ecco la classifica completa.

Ariete

Chi è nato sotto questo segno è solitamente fortunato in ambito lavorativo e nelle attività di svago, ad esempio nello sport. Il segno dell’Ariete è noto per essere molto intelligente, riesce sempre a portare avanti le sfide della vita ed è estremamente onesto. Ha un carattere determinato ed è un vincente nato. La fortuna dipende dalla personalità e non dal destino.

Toro

Le persone che sono nate sotto questo segno zodiacale sono di solito fortunate in ambito amoroso. Per il resto, nella vita spesso devono combattere contro molte difficoltà. In generale, una persona del Toro si sente meno fortunata rispetto agli altri. Per questo motivo stanno sempre in guardia e provano a combattere gli ostacoli quotidiani. Per loro, quindi, la fortuna non è poi così necessaria.

Gemelli

Anche chi è nato sotto questo segno zodiacale non è molto fortunato. Una persona dei Gemelli, però, sfida la sorte con la determinazione. Sempre pronti ad imparare cose nuove, i Gemelli riescono sempre a raggiungere il traguardo. Non c’è obiettivo che non possa essere raggiunto per loro. Di solito, hanno fortuna nel campo delle amicizie. Non sono fortunati in amore.

I segni zodiacali più fortunati: Cancro

Chi è nato sotto questo segno zodiacale ha una forte predisposizione per le relazioni familiari. Questo è uno dei segni più fortunati. Questo non vuol dire che nella vita di un Cancro non esistano i problemi o le difficoltà da superare, anzi. L’intuito di un Cancro è sempre di grande aiuto nella sua vita, gli serve a prendere sempre la direzione giusta e a vivere in maniera più serena.

Leone

Coloro che sono nati sotto questo segno hanno un carattere forte e una personalità ben delineata. Sono persone sagge e determinate, non hanno mai avuto bisogno della fortuna per riuscire a consacrarsi nella vita. Riescono a gestire al meglio le situazioni e i problemi, sono padroni del proprio destino. Non sono nemmeno scaramantici, non hanno bisogno di un portafortuna in tasca.

Vergine

Chi è nato sotto questo segno zodiacale è di solito molto forte e tenace. Una persona nata sotto il segno della Vergine è in gradi di mettersi in gioco per superare gli ostacoli da affrontare nella vita. La fortuna non è quasi mai dalla parte di questo segno zodiacale. E forse non gli serve nemmeno. Con il carattere che si ritrova, una persona della Vergine può rappresentare un modello per gli altri.

Bilancia

Questo segno è uno dei più fortunati dello zodiaco, soprattutto in amore. Ha un ottimismo contagioso e per questo pare attirare la dea bendata. Chi è nato sotto questo segno zodiacale tende a raggiungere traguardi importanti nella vita. Vedere sempre l’aspetto positivo di una cosa permette di superare qualsiasi ostacolo. La fortuna va anche meritata e la Bilancia la merita tutta.

I segni zodiacali più fortunati: Scorpione

Le persone nate sotto questo segno sono notoriamente molto pessimiste. Tendono a vedere soltanto l’aspetto negativo delle cose, per questo non sono molto fortunati. La fortuna, si sa, aiuta gli audaci. L’unico contesto nel quale uno Scorpione potrebbe avere fortuna è quello economico. Con qualche piccolo sforzo, potranno essere raggiunti agevolmente gli obiettivi prefissati.

Sagittario

Il segno del Sagittario è particolarmente fortunato, soprattutto nel gioco. Probabilmente è il segno più fortunato dell’intero zodiaco. Chi è nato sotto questo segno vive spesso un’esistenza facile. Riesce a risolvere con estrema scioltezza le difficoltà della vita. Molto spesso l’aiuto arriva proprio nel momento del bisogno, quando meno te l’aspetti. Se non è fortuna questa!

Capricorno

Le persone nate sotto questo segno sono dei leader. Hanno molta fortuna in ambito lavorativo. Il Capricorno è una persona sempre molto generosa, aiuta gli altri con piacere e affronta le difficoltà della vita combattendo, senza mai arrendersi. È una persona molto emotiva, mentalmente coinvolta in tutto ciò che fa. Per questo riesce ad acquisire sempre molta sicurezza.

Acquario

Chi è nato sotto questo segno zodiacale è baciato dalla fortuna, ma non sempre. Ogni tanto gli capita un episodio fortunato ma non è una cosa che succede spesso. Nonostante tutto, un Acquario riesce sempre ad affrontare la vita con i piedi per terra, questo gli basta per arrivare lontano. La fortuna si manifesta soprattutto nel campo dei piaceri personali e dello svago.

I segni zodiacali più fortunati: Pesci

Chi è nato sotto questo segno zodiacale esita troppo spesso quando deve prendere una decisione importante. Per questo motivo, spesso si fa sfuggire occasioni preziose. Tante volte accade che passi il treno e di perderlo. La fortuna c’è ma non viene sfruttata, tranne se si tratta di conoscere nuove persone. Chi è nato sotto il segno dei Pesci, molto spesso non riesce a realizzarsi completamente nella vita.