Fai parte della classifica dei segni tristi dell’oroscopo? Scopriamo insieme le prime cinque posizioni dei segni che non sono mai allegri!

Essere felici od essere tristi, certamente, non è un “tratto caratteriale“. A volte succedono cose che ci rendono più allegri ed altre volte, purtroppo, ci troviamo a dover affrontare delle conseguenze che ci fanno star male.

Sapevi, però, che la posizione delle stelle e dei pianeti alla tua nascita, però, può aiutarci a capire se tendi più alla felicità oppure alla tristezza?

Bene, adesso, grazie al tuo segno zodiacale, saremo anche in grado di capire se sei una di quelle persone che si alza, nonostante tutto, sempre con il sorriso… oppure no!

Scopriamo insieme questa particolare classifica dell’oroscopo: e tu, sei triste o felice?

I segni tristi dell’oroscopo: ecco la classifica dei segni zodiacali

Ci sono persone che si alzano ogni mattina con il sorriso ed altre… che non sono mai troppo contente!

Se anche tu sei una delle persone che non sono in grado di provare allegria, poco importa cosa ti succeda, non disperare.

Potrebbe essere tutta colpa del tuo segno zodiacale!

- Advertisement -

Va bene, lo sappiamo: l’oroscopo non può essere considerato perfettamente scientifico al 100% e, quindi, sembra pretestuoso affidarsi alle sue previsioni.

D’altronde, però, è vero che i segni zodiacali condividono moltissimi tratti caratteriali peculiari e che le nostre classifiche ci hanno aiutato a conoscere meglio… i nostri amici!

LEGGI ANCHE –> Sei uno dei segni che amano troppo? Scopriamolo con la classifica dell’oroscopo

Oggi, quindi, abbiamo deciso di stilare la classifica dei segni “più tristi“, quelli che hanno sempre la luna storta per qualche motivo e che non si divertono quasi mai.

Scopriamo insieme le prime cinque posizioni della nostra classifica ed anche perché questi segni sono sempre così negativi.

Ci sarai anche tu tra le prime posizioni?

Vergine: quinto posto

Anche se sono persone considerate decisamente “dure” e spigolose, i nati sotto il segno della Vergine sono in realtà quasi sempre molto tristi.

Certo la loro tristezza ha principalmente a che vedere con come gli altri si comportano!

Per la Vergine, infatti, il mondo è troppo caotico e disordinato e soffre molto a vedere come gli altri manchino di puntualità ed organizzazione… non come lei!

Capricorno: quarto posto

Anche il Capricorno è un segno molto triste, che fatica a distaccarsi da un modo di fare malinconico e tormentato.

Il motivo, principalmente, risiede nel suo passato: il Capricorno pensa spesso a cosa gli è successo nella vita, senza riuscire mai a farci pace.

Vista la difficoltà nell’esprimere i propri sentimenti, il Capricorno guarda con tristezza alle occasioni perse ed alle opportunità sprecate… senza rendersi conto di perderne di nuove nel presente!

LEGGI ANCHE –> Sei anche tu uno dei segni più felici dello zodiaco? Scopriamolo subito

Pesci: terzo posto

Il secondo nome dei nati sotto il segno dei Pesci potrebbe essere, a ragion veduta, la parola “sensibile“.

Questo segno ha un cuore sempre pronto a sanguinare, che si preoccupa costantemente per gli altri e per sé stesso.

Ecco, quindi, che i Pesci si classificano sul primo gradino del podio della tristezza: vi basterà farli “vivere” nel mondo reale per vederli intristirsi e deperire. Meglio lasciare i Pesci nel loro mondo magico!

Toro: secondo posto

Per il Toro, invece, la tristezza e la malinconia sono delle compagne che li hanno accompagnati per tutta la vita.

I nati sotto questo segno, infatti, sono decisamente frustrati e vessati dall’ansia e dall’agitazione.

La tristezza, per il Toro, è un sentimento che “corona” la paura di perdere gli altri o di perdere sé stesso, l’ansia di non star facendo un buon lavoro o di non star vivendo una buona vita.

Insomma, il Toro è un segno profondamente triste: impossibile convincerlo a “rilassarsi”!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni più tristi dell’oroscopo

Chi l’avrebbe mai detto che il Cancro avrebbe conquistato di diritto il primo posto di questa classifica? Ebbene, i nati sotto questo segno sono i più tristi di tutto l’oroscopo.

Ma perché?

Il Cancro è un segno estremamente sentimentale e laconico, che cambia umore spesso e che prova emozioni veramente forti… sia in positivo, che in negativo!

Cerebrale e riflessivo com’è, questo segno non può fare a meno di amplificare la melanconia che prova e trasformarla… in una vera e propria tristezza!

Il Cancro non sarà mai completamente felice o soddisfatto: sente sempre che gli manca qualcosa e, per questo motivo, è il segno più triste dell’oroscopo!