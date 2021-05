Benedetta è il titolo del nuovo film diretto da Paul Verhoeven. È ambientato in Toscana e narra la vera storia di una suora molto controversa

È stato appena pubblicato il trailer di Benedetta. Si tratta del nuovo film di Paul Verhoeven ed è ambientato in Toscana. La pellicola narra la vita di Benedetta Carlini, una suora vissuta nel ‘600, nota per le sue controversie ed ambiguità. La sua vita, infatti, si divise tra sesso saffico e religione. Ovviamente, Benedetta all’epoca fece scandalo e il regista ha deciso di girare un film su di lei.

Il film sarà presentato al Festival di Cannes del 2021 e racconta la vera storia di questa suora. Nelle ultime ore ha fatto molto scalpore il trailer. Nel video si vedono alcune scene di nudo molto hot, che hanno infastidito alcuni, accendendo una polemica sull’opera. Il film è tratto da un saggio scritto qualche anno fa e contiene scene molto forti. Vediamo insieme di cosa parla il film e quali sono queste scene così tanto discusse.

Questo film è tratto dal saggio “Atti impuri – Vita di una monaca lesbica nell’Italia del Rinascimento”, pubblicato nel 1986 e scritto dalla storica Judith C. Brown, considerata una pioniera degli studi sulla storia della sessualità. Il film racconta la vita di Benedetta Carlini, che si unì al convento di Pescia, in Toscana, come novizia. Fece questa scelta a causa della peste che devastò l’Italia nel XV secolo.

Sin dalla tenera età fu in grado di compiere miracoli, il suo impatto nella vita della comunità fu immediato ed epocale. Benedetta Carlini decise di accogliere una giovane donna nel suo convento e con lei iniziò una relazione molto appassionata. Il film parla proprio di questi due aspetti: quello religioso e quello amoroso. Ovviamente, il secondo aspetto fece discutere tantissimo all’epoca dei fatti.

Benedetta Carlini nacque a Vellano, una frazione del comune di Pescia, nel 1591. Veniva da una famiglia di classe media, che fu capace di acquistare per lei un posto in convento quando arrivò la grande peste. Nel Convento della Madre di Dio di Pescia divenne badessa all’età di trent’anni. Si narra che la sua figura fu addirittura inquietante per un’altra suora, che aveva delle visioni notturne di suor Benedetta e fu costretta a rinchiudersi nella sua cella.

Quando le autorità ecclesiastiche vennero a conoscere questi eventi soprannaturali, decisero di censurare quelle visioni mistiche. La vicenda successe nel pieno della Controriforma della chiesa cattolica. Suor Benedetta venne interrogata tantissime volte ma si rifiutò sempre di spiegare perché riusciva ad apparire, come figura mistica, davanti a suor Bartolomea.

