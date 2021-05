La finale di Amici di Maria de Filippi è ormai alle porte. Il quesito è uno ed è su chi merita la finale? Tutti contro Alessandro Cavallo.

La finale di Amici è alle porte ed è naturale che ognuno dei concorrenti rimasti voglia necessariamente vincere la coppa. Ancora in competizione sono rimasti Serena, Tancredi, Aka7even, Deddy, Sangiovanni, Giulia ed Alessandro Cavallo.

Questi ultimi sono stati giudicati i migliori di questa edizione e sono pronti a contendersi il podio per la vittoria. Nella scuola di Amici, però, si sa che le cose non possano sempre andare tutte rose e fiori.

Ai giovani artisti è stato infatti chiesto chi è che non meriterebbe di andare in finale secondo la propria opinione personale e visti i rendimenti. I risultati hanno colpito tutti e più di ogni cosa il giovane ballerino Alessandro Cavallo.

Amici 2021, Alessandro Cavallo contro tutti: chi non merita la finale

In primis i giovani concorrenti della scuola di Amici si sono espressi su chi vorrebbero in finale. I nomi che sono stati fatti più o meno da tutti e che hanno ottenuto quindi la percentuale maggiore sono quelli di Giulia Stabile, Sangiovanni e Aka7even.

Quali sono state le scelte di ognuno? Qui di seguito sono riportate le decisioni dei ragazzi in merito a chi vorrebbero potesse aver accesso alla finale:

I nomi di Giulia : se stessa, Sangiovanni, Serena ed era indecisa fra Tancredi ed Aka7even. Entrambi li considerava di pari livello ma alla fine ha scelto Aka.

: se stessa, Sangiovanni, Serena ed era indecisa fra Tancredi ed Aka7even. Entrambi li considerava di pari livello ma alla fine ha scelto Aka. Per quanto riguarda invece Tancredi : Sangiovanni, Giulia, Aka7even ed infine dopo aver riflettuto ha scelto di inserire anche se stesso.

: Sangiovanni, Giulia, Aka7even ed infine dopo aver riflettuto ha scelto di inserire anche se stesso. Invece il giovane Aka7even ha fatto una scelta ben precisa : nei quattro finalisti ha infatti inserito se stesso, Sangiovanni, Giulia ed infine Serena. Il giovane cantante napoletano ha preferito Serena ad Alessandro vedendo quest’ultima più cresciuta.

: nei quattro finalisti ha infatti inserito se stesso, Sangiovanni, Giulia ed infine Serena. Il giovane cantante napoletano ha preferito Serena ad Alessandro vedendo quest’ultima più cresciuta. Per quanto invece riguarda l’opinione della bellissima ballerina Serena : la giovanissima ha scelto Giulia, Aka7even, Sangiovanni e anche se stessa.

riguarda l’opinione della bellissima ballerina : la giovanissima ha scelto Giulia, Aka7even, Sangiovanni e anche se stessa. Il giovane Deddy invece non ha inserito se stesso: i quattro che sono stati scelti da lui sono Giulia, Sangiovanni, Aka7even ed infine Alessandro. Il giovane cantante non si reputa abbastanza pronto.

i quattro che sono stati scelti da lui sono Giulia, Sangiovanni, Aka7even ed infine Alessandro. Il giovane cantante non si reputa abbastanza pronto. Infine il ballerino che a quanto pare ha generato più discordia, Alessandro Cavallo: quest’ultimo in finale ha messo Giulia, Sangiovanni, Aka7even e sé stesso. Il giovane ballerino ha ben motivato la ragione per cui ha escluso Deddy, considerato molto meno pronto rispetto agli altri per la finale.

Proprio Deddy non ha reagito bene alle scelte di Alessandro ed alle motivazioni date. Il giovane ha infatti avuto un duro confronto con il ballerino. “Ieri – dice Deddy – eravamo io Giulia, Aka e Sangio e tu ci hai detto ecco i quattro finalisti. Qui si tratta di coerenza”.

Il ballerino però ha tenuto a mettere i puntini laddove andavano messi ed infatti ha replicato dicendo: “Io ho detto che tu non lo meriti. Se penso ad una finale voglio vedere semplicemente me. Non ho detto che tu non hai la possibilità ma che vedo più pronti Aka e Sangiovanni. Ho pensato ai nomi quando me lo hanno chiesto e so arrivato a questa conclusione”.

Fra i due però non sembrano esserci ormai ottimi rapporti. Che questo si riversi anche nel prossimo appuntamento con la semifinale? Intanto però è evidente che non tutti hanno gradito le parole del ballerino.