Perché Aka7even si fa chiamare così? Il motivo inaspettato con il quale Luca Marzano ha scelto il proprio nome d’arte.

Questa edizione di Amici di Maria De Filippi è costellata da volti che hanno acquistato una notorietà assoluta e senza precedenti. I giovanissimi cantanti e ballerini di questa edizione di Amici hanno infatti un folto seguito.

Fra questi brilla moltissimo nella squadra di Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano un già disco di platino Sangiovanni con la sua canzone “Lady”. Nella squadra invece di Veronica Peparini ed Anna Pettinelli è già popolarissimo il giovane cantante napoletano Aka7even, disco d’oro con “Mi manchi”, assieme alla ballerina Giulia.

Il giovane napoletano ha un nome molto particolare, è innegabile. Ma qual è il segreto che si cela dietro questa scelta. Cosa lo ha spinto a farsi chiamare con questo nome?

Perché Aka7even si fa chiamare così? Un risvolto toccante

Luca Marzano a piccoli passi ha conquistato il pubblico. Successi sudatissimi da parte sua che è entrato nelle vite dei propri fan e li ha conquistati a poco a poco. Inutile parlare di quante polemiche abbiano circondato questa edizione per i fan che si ribellavano alla mancanza di vittorie dopo le sue sfide. Sfide soprattutto contro l’ormai noto alle cronache rosa Sangiovanni.

In ogni caso questi due giovani assieme agli altri cantanti in gara, Deddy e Tancredi, sono ormai parte integrante della scena musicale italiana. Tutti si augurano che abbia inizio per loro una florida carriera di successi.

Il giovane Aka7even però nasconde un “segreto” dietro al proprio nome che ha commosso tutti. Luca Marzano infatti nella scuola di “Amici 20” ha avuto modo di raccontare il significato del suo nome d’arte. Il giovane partenopeo spiegò infatti come esso non fosse stato scelto per caso, ma derivasse da una tragica esperienza vissuta quando era piccolo.

“Ho vissuto insieme alla mia famiglia un periodo d’inferno. Una settimana sul letto di ospedale con un’altissima possibilità che non mi svegliassi” raccontò emozionato ai compagni. Luca Marzano ai propri “amici” raccontò la difficile esperienza di una encefalite che lo colpì quando era un bambino. A causa di questo brutto male il piccolissimo Aka7even ha avuto gravi episodi epilettici e poi anche il coma.

“Aka sta per “Also Known As”, ovvero “anche conosciuto come” mentre, “7even” rappresenta il numero della mia vita, visto che a 7 anni sono stato in coma per 7 giorni e 7 sono le vite che hanno i gatti” spiegò allora Luca Marzano. Il giovane riesce ad emozionare, a quanto pare, non solo quando è al pianoforte.

