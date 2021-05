Nella lunga guerra che tiene incollati davanti allo schermo milioni di telespettatori ieri abbiamo avuto dei vincitori. Gli ascolti TV del 30 Aprile.

Ebbene sì, ieri tutti si aspettavano che la battaglia degli ascolti fosse stata vinta da lui, Carlo Conti. Il conduttore fiorentino da anni tiene incollato davanti al piccolo schermo milioni e milioni di telespettatori.

La realtà invece è stata ben diversa, con un lieve calo di ascolti da parte sua ed un aumento invece da parte degli altri programmi. Pessima serata insomma per chi tifava per la vittoria dei dati auditel di Carlo Conti.

D’altronde però bisogna anche dire che il programma di Pio ed Amedeo, Felicissima sera, ha incassato un successo dietro l’altro e magari il boom alla fine era proprio naturale che ci fosse. Vediamo la classifica dei dati auditel.

Ascolti TV del 30 aprile 2021: Carlo Conti cala con un boom di Pio ed Amedeo

- Advertisement -

Dati molto diversi rispetto a quelli del giorno prima. Su Rai1 la seconda puntata di Top Dieci con Carlo Conti ha confermato il calo di ascolti con un numero di spettatori pari a 3,7 milioni, 16,4% di share. La settimana scorsa l’esordio aveva registrato 3.806.000 spettatori pari al 16,6% di share.

Trionfo totale per il varietà di Pio e Amedeo. In quest’ultimo appuntamento, che ha visto ospiti Eros Ramazzotti, Noemi, Raoul Bova, Pannofino, Laura Chiatti e Andrea Sannino, c’è stato infatti un boom di ascolti. Il duo dei comici, totalizzando 4.300.000 spettatori con uno share del 22,5%, ha sbaragliato la concorrenza.

I comici pugliesi, la scorsa settimana avevano ottenuto il 21,1% di share e 4.013.000 spettatori, mentre al debutto avevano totalizzato 4.070.000 spettatori con il 20,13% di share. Dati costantemente in crescita per il duo comico che ieri sera si è visto trionfare di nuovo.

Per quanto riguarda invece coloro che si sono piazzati in posizioni inferiori rispetto a Carlo Conti e Pio ed Amedeo troviamo percentuali minime ma importanti. Per Rai2 N.C.I.S. ha totalizzato 1.334.000 (5,1%), mentre Blue Bloods 1.013.000 spettatori (4,1%). Per quanto riguarda invece Italia1, Gli Album di Freedom ha totalizzato 824.000 (3,9%).

Per quanto riguarda invece Rai3, In Guerra ha totalizzato 460.000 spettatori (1,9%). Su Rete4 invece Quarto Grado ha totalizzato 1.466.000 (7,5%). Per quanto riguarda invece La7, il programma Propaganda Live ha totalizzato 961.000 spettatori (5,1%).

Su Tv8 invece Indiana Jones e il Tempio Maledetto ha tenuto davanti allo schermo ben 328.000 spettatori (1,4%). Su Nove Fratelli di Crozza ha invece raccolto 1.272.000 (5%).

Ieri sera con il loro appuntamento finale il duo di Pio ed Amedeo ha battuto Carlo Conti ed a sorpresa il terzo posto se lo sarebbe aggiudicato Quarto Grado. Un podio di programmi diversissimi fra loro.