A quanto pare Tommaso Zorzi non ha proprio conquistato il cuore di tutti i suoi ex compagni del GF VIP. Accuse durissime.

Non ci potrebbe essere altra reazione a tutte le parole che l’ex concorrente del GF VIP ha dedicato al vincitore dell’ultima edizione, Tommaso Zorzi. Parole davvero pesanti e che ancora non hanno avuto una reazione tipica dell’influencer milanese.

Stefano Bettarini infatti si è totalmente scagliato contro di lui ed ha espresso delle parole durissime che non sono minimamente passate inosservate. Toni aspri ed accesi che hanno lasciato il segno.

Tommaso Zorzi, a torto od a ragione, è il concorrente più amato dell’ultima edizione e forse anche di tutte le altre precedenti. Divenuto ormai opinionista fisso dell’Isola dei Famosi e conduttore del Punto Z si può dire che la carriera di Tommaso sia solamente all’inizio. A Stefano Bettarini, però. Tommaso Zorzi proprio non piace.

Cosa ha detto Stefano Bettarini su Tommaso Zorzi: le accuse choc

Maurizio Sorge ha avuto modo di parlare in una diretta Instagram proprio con Stefano Bettarini che ha condiviso tre giorni circa al GF VIP proprio con Tommaso Zorzi su cui ha avuto moltissimo da ridire.

In primis ha criticato gli opinionisti dell’Isola dei Famosi dicendo, secondo quanto riportato dai canali di GossipeTv: “Non mi toccare questo tasto. Per fare l’opinionista devi avere una voce piacevole” per poi aggiungere “Lì non ce n’è. Mi irritano, mi viene da cambiare canale“.

Infine si è poi scagliato nettamente contro Tommaso Zorzi dicendo su di lui: “È un parac**o, molto sveglio per l’età che ha, ma credo che abbia semplicemente sfruttato tutta la cornicina che Alfonso Signorini gli ha costruito al GF Vip. Il Punto Z a 1,9% di share? Ad un altro lo avrebbero già chiuso”.

Secondo quanto riportato dal canale Bettarini non le avrebbe proprio mandate a dire ed infatti si è lasciato sfuggire anche qualche frecciatina in più. “Ne ho visti tanti passare dai reality e ad andare nel dimenticatoio ci metti un nano secondo“. Per poi aggiungere: “Non è difficile arrivare a certi livelli, ma restarci. Inoltre è difficile anche se non hai persone vicino che ti consigliano“. Più furia di così non ce ne sarebbero, Stefano Bettarini è infatti stato durissimo contro Tommaso Zorzi che ancora non ha replicato.

E non è finita qui. Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura, ha ancor più rincarato la dose dicendo nella lunga diretta: “A quella gente che gli sta attorno non gliene frega nulla. Vogliono solo spremerlo. Gli dicono solo di prendere quanto più possibile. Quando trovi tutto assieme, e tutta questa visibilità, hai la mania di onnipotenza, accetti tutto. Una carriera la crei con tanti no, non con tanti sì. Lui è un prezzemolino. Acchiappi tutto, ma a sparire ci metti poco”. Parole durissime e che hanno scatenato il popolo del web.

