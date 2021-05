In questo weekend si giocheranno le partite della 34° giornata di Serie A. La programmazione completa dei match in tv.

Oggi è primo maggio ma il calcio non si ferma. E’ tutto pronto per la 34° giornata di Serie A che si disputerà da sabato per terminare lunedì con il posticipo tra Torino e Parma.

LEGGI ANCHE: RAISPORT, VIOLENTA LITE NELLA REDAZIONE: UN GIORNALISTA IN OSPEDALE

Questo weekend lungo potrebbe decretare la vittoria del titolo dell’Inter: i nerazzurri sono pronti ad interrompere il dominio della Juventus che durava ormai da 9 stagioni. Per farlo l’undici di Conte dovrà battere il Crotone e contestualmente l’Atalanta non dovrà vincere in casa del Sassuolo.

- Advertisement -

Come di consueto negli ultimi anni le partite saranno distribuite col solito schema: 3 match saranno in diretta su DAZN e gli altri 7 su SKY. Questa la programmazione completa di tv e streaming per la 34° giornata.

1/5 15.00 Verona-Spezia SKY

1/5 18.00 Crotone-Inter SKY

1/5 20.45 Milan-Benevento DAZN

2/5 12.30 Lazio-Genoa DAZN

2/5 15.00 Bologna-Fiorentina DAZN

2/5 15.00 Napoli-Cagliari SKY

2/5 15.00 Sassuolo-Atalanta SKY

2/5 18.00 Udinese-Juventus SKY

2/5 20.45 Sampdoria-Roma SKY

3/5 20.45 Torino-Parma SKY

Serie A, si infiamma la lotta per l’Europa

Detto già dell’Inter, che se non festeggerà questa settimana potrebbe rimandare il tutto alla prossima settimana, da tenere d’occhio in queste ultime giornate è la corsa all’Europa ed in particolare alla Champions League.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter)

Atalanta, Napoli, Juventus, Milan e Lazio lotteranno fino alla fine per entrare tra le prime 4, con i bergamaschi e i partenopei che al momento sembrano le squadre più in forma. La gara di questa settimane però potrebbe nascondere molte insidie per Muriel e compagni: il Sassuolo, infatti, è a soli tre punti dalla Roma, reduce dalla batosta in semifinale di andata di Europa League ed ormai tenterà il tutto per tutto per raggiungere il settimo posto che vale la Conference League.

LEGGI ANCHE: DIEGO ARMANDO MARADONA, LE PAROLE DEGLI ESPERTI SULLA SUA MORTE

Il Napoli invece dovrà vedersela, allo Stadio Diego Armando Maradona, con il Cagliari che ha urgente bisogno di punti salvezza. Proprio nel discorso salvezza potrebbe inserirsi anche il Benevento se riesce ad approfittare del momento di difficoltà del Milan. Importantissimo anche il posticipo di lunedì: il Torino deve assolutamente vincere contro un Parma ormai quasi matematicamente condannato alla B.