Parole dure quelle pronunciate da Mara Venier su Instagram nel suo ultimo video: anticipazioni e ospiti di Domenica In.

Che si tratti di uno dei personaggi più genuini e diretti della TV italiana è indubbio.

Parliamo, ovviamente, di Mara Venier, chiamata da (quasi) tutti Zia Mara e che ha condiviso sul suo profilo un video che ha lasciato interdetti i fan.

Ormai Zia Mara ha abituato i suoi followers alla sua compagnia social quotidia, condividendo momenti di vita privata. La conduttrice di Domenica In, infatti, ha deciso di comunicare direttamente a tutti la sua frustrazione. Ecco per quale motivo e che cosa è successo. Tranquilli niente a che fare con la prossima puntata Domenica In, che sarà come al solito ricca di emozioni, risate e grandi ospiti

Mara Venier su Instagram: l’ultimo video fa “preoccupare” i fan

“E non mi dite che sò pigra, eh!” Inizia così il video postato ieri da Mara Venier sul suo account Instagram. La famosissima conduttrice indossa un paio di occhiali da sole scuri, un berretto ed ha il fiatone.

Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

All’inizio, vedendola così affaticata qualcuno si è anche preoccupato.

Subito dopo, però, fortunatamente “zia Mara” si spiega meglio.

“E non mi dite che sò pigra!” ribadisce la famosa conduttrice “Non ho perso un etto, tre settimane di dieta. Camminata tutte le mattine, non ho perso un c***o. Guarda che meraviglia“. Mara, evidentemente, sta cercando di rimettersi in forma ma, come tanti prima di lei, sente il bisogno di sfogare la frustrazione per i risultati che non arrivano.

Sotto il video è una gara a chi ride di più. Tra amici, conoscenti, personaggi del mondo dello spettacolo e persone comuni, si è scatenata una vera e propria lotta al commento. Tutti vogliono far sentire la loro vicinanza a Mara Venier: chi con consigli (non richiesti), chi dicendo di trovarsi nella stessa situazione, chi semplicemente mandandole un abbraccio.

Di certo, per la famosa conduttrice classe 1950 non dev’essere facile perdere i chili in più (ma, dopotutto, per chi lo è?). Il simpatico video, però, ci ha confermato ancora una volta come Mara Venier (al netto del linguaggio scurrile o meno) sia uno dei personaggi più amati dal popolo italiano. Insomma, c’è un motivo se tutti la chiamano Zia Mara e questo video spiega esattamente il perché!

Mara Venier e la puntata di Domenica In del 2 Maggio: ecco chi ci sarà in studio

Questa domenica, allenamenti permettendo, Mara Venier sarà di nuovo in onda nel pomeriggio di Rai 1 con Domenica In. L’appuntamento (che va avanti dal 1970) è ancora campione d’ascolti e rappresenta uno dei pilastri fondamentali della TV di Stato.

Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

A partecipare alla puntata del 2 Maggio 2021, ci saranno molti nomi illustri dello spettacolo e del giornalismo italiano. Come riporta TvBlog, infatti, vedremo nel salotto della Rai il professor Pierpaolo Sileri: il sottosegretario alla Sanità interverrà nello “spazio Covid“. A seguire, ci saranno gli interventi di Alessandro Sallusti, la giornalista Giovanna Botteri ed il cantante Albano.

Nel segmento pomeridiano di Domenica In interverranno, poi, sia Ambra Angiolini che Alessandra Amoroso. L’Amoroso sosterrà l’intervista con Mara Venier e poi interpreterà alcuni dei suoi successi musicali più famosi, oltre che a presentare i suoi due nuovi singoli. Dopo di lei, sempre nel segmento musicale della trasmissione, ci sarà il cantautore Enrico Nigiotti, con la sua canzone Notti di luna. A terminare la puntata ci sarà l’intervento di Eva Grimaldi e della sua compagna Imma Battaglia.

Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Mara Venier si sarà ripresa dalla passeggiata mattutina che, per ora, non le ha ancora portato benefici in termini di bilancia? Per scoprirlo possiamo solo aspettare la nuova puntata di Domenica In.