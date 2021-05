Conosciamo meglio Beppe Carletti, storico tastierista dei Nomadi ed unico membro stabile del gruppo che ha fondato a soli sedici anni.

Quante volte avrai sentito le loro canzoni senza chiederti chi ci sia dietro ad uno dei gruppi più famosi e longevi della storia della musica italiana?

Parliamo, ovviamente, dei Nomadi: uno dei gruppi che ci ha accompagnato negli anni (fino ad oggi) e che rappresenta la base del movimento beat italiano!

Scopriamo insieme uno dei suoi fondatori: che cosa fa nella vita e chi è veramente il tastierista dei Nomadi!

Beppe Carletti: età, moglie, vita privata, dove abita, figli e profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beppe Carletti (@beppecarlettiufficiale)

Nome : Giuseppe Carletti

: Giuseppe Carletti Nome d’arte : Beppe

: Beppe Età : 75 anni

: 75 anni Data di nascita : 12 Agosto 1946

: 12 Agosto 1946 Segno zodiacale : Leone

: Leone Luogo di nascita : Modena

: Modena Professione: tastierista (ma sa suonare anche il pianoforte e la fisarmonica)

tastierista (ma sa suonare anche il pianoforte e la fisarmonica) Tatuaggi : –

: – Profilo Instagram: @beppecarlettiufficiale

Nasce a Modena nell’Agosto del 1946 uno degli interpreti più longevi (musicalmente parlando) della musica italiana.

Parliamo di Giuseppe “Beppe” Carletti, storico tastierista del famosissimo gruppo dei Nomadi, da lui fondato insieme a Augusto Daolio, Franco Midili, Leonardo Manfredini, Gualberto Gelmini e Antonio Campari.

La particolarità è che al giorno di oggi Giuseppe è l’unico membro fondatore rimasto ancora in attività nel gruppo.

Beppe ha fondato il gruppo quando aveva solo 16 anni: ne sono passati più di 50 e, però, i Nomadi vanno ancora più “forte” che mai!

Molto impegnato sul fronte sociale (ha costruito una casa di accoglienza per bambini in Cambogia ed in Vietnam, ha promosso il concerto benefico dopo il terremoto in Emilia nel 2012 e suonato al concerto per Viareggio dopo il disastro ferroviario del 2009), Beppe è stato nominato Cavaliere della Repubblica da Carlo Azeglio Ciampi nel 2005.

Beppe ha conosciuto anche una fama come solista quando, nel 1972, ha registrato sotto lo pseudonimo di Nemo due 45 giri.

I dischi hanno in poco tempo venduto più di 120.000 copie, tanto da far diventare, per qualche tempo, i Nomadi i “partner” del capitano Nemo nelle trovate pubblicitarie per il gruppo.

Beppe è molto riservato sulla sua vita privata e la mostra poco tramite i social.

Di certo, sappiamo che è sposato, ha due figli ed anche tre nipoti.

Sua figlia, Elena Carletti, è sindaca del comune di Novellara.

Beppe Carletti a Verissimo oggi: l’intervista per “Solo esseri umani”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beppe Carletti (@beppecarlettiufficiale)

Oggi vedremo Beppe Carletti ospite negli studi di Verissimo.

Di certo, il famoso tastierista parlerà del suo ultimo disco Solo esseri umani, pubblicato nel 2021.

Un anno che, come sottolinea lo stesso Beppe, è stato decisamente particolare, dove i rapporti umani si sono modificati ed annullati.

Ancora di più, quindi, secondo Beppe, è importante capire che siamo “solo” esseri umani e guardare cosa sia realmente necessario per noi.

Il messaggio di questo brano è quello della speranza, per fortuna.

Come riporta lo stesso Beppe nel suo profilo Instagram:

“L’esortazione e l’incoraggiamento a scrutare se stessi, per conoscersi mettendosi nella parte del cuore e scoprire i propri desideri per realizzarli: non sarà semplice ma indispensabile”

Insomma, c’è ancora speranza: per conoscere meglio il significato del brano e di tutto l’ultimo disco dei Nomadi non possiamo far altro che aspettare la sua intervista!