Andrà in onda nel pomeriggio di Rai 1 lo Zecchino D’oro 2020: ecco dove vederlo e quando e chi lo condurrà (spoiler: è Mara Venier).

Un momento d’oro per Mara Venier che, a quanto pare, conquista il pomeriggio di Rai Uno ed in una maniera veramente insospettabile.

La famosissima conduttrice, infatti, sarà sui nostri schermi per un pomeriggio veramente lunghissimo e (quasi) ininterrotto.

Insieme a Carlo Conti, infatti, “Zia Mara” sarà la conduttrice della 63esima edizione di uno degli eventi televisivi più attesi dagli italiani.

Ecco quando vedremo andare in onda lo Zecchino, a che ora e perché è ancora quello… del 2020!

Zecchino D’oro 2020: conduce Mara Venier sul pomeriggio di Rai Uno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zecchino d’Oro official (@zecchinodoro)

- Advertisement -

Andrà in onda domenica 30 Maggio di pomeriggio e si tratta, certamente, di un appuntamento atteso da molti.

Parliamo, ovviamente, della 63esima edizione dello Zecchino D’oro, il Festival Internazionale della canzone del bambino.

Quest’anno, a causa della difficile situazione legata alla pandemia, la famosa trasmissione non è andata in onda a Dicembre, come si aspettavano in molti.

Per molto tempo, quindi, non abbia avuto l’edizione del 2020 dello Zecchino D’oro, tanto che alcuni avevano iniziato a perdere le speranze.

LEGGI ANCHE –> Mara Venier: “E non mi dite che sò pigra, non ho perso un ca**o”.

La manifestazione canora era prevista per sabato 29 Maggio ma, adesso, c’è la conferma.

Lo Zecchino D’oro andrà in onda la domenica pomeriggio su Rai Uno ed a condurlo sarà proprio Mara Venier insieme a Carlo Conti.

Zia Mara, però, avrà solo “dieci minuti” di pausa tra Domenica In il programma che conduce ogni settimana con profitto e la messa in onda dello Zecchino D’oro.

Insomma, sarà un vero e proprio pomeriggio in compagnia di Mara Venier che stazionerà nel salotto di Rai Uno in maniera quasi ininterrotta.

Ancora da capire se uno dei due programmi sarà registrato o se entrambi andranno in onda in diretta.

Dovremo aspettare il 30 Maggio per sapere cosa succederà!

Dove vedere lo Zecchino D’oro 2020: canale, orario, giorno ufficiale

Come abbiamo già detto, quindi, lo Zecchino D’oro 2020 andrà in onda domenica 31 Maggio 2021.

Si tratterà del “recupero” della 63esima edizione, quella, per l’appunto, del 2020.

Per questo motivo, quindi, nonostante siamo in “pieno” 2021, si tratterà, ancora, di Zecchino D’oro 2020.

La manifestazione canora andrà in onda su Rai Uno a partire dalle 17.20.

Per ora non si sa ancora se la puntata sarà ripresa negli studi (ormai storici) di Bologna o se, invece, bisognerà spostare l’intera produzione a Roma.

Di certo, infatti, il fatto che Mara Venier condurrà Domenica In fino alle 17.10 creerà non pochi problemi logistici!

LEGGI ANCHE –> Nuove rivelazioni dal profilo Instagram di Mara Venier: “Domani mi peso e li riprendo tutti”

Finita la puntata tradizionale di Domenica In, quindi, ci sarà il classico spazio dedicato alle anticipazioni del TG di Rai Uno per poi proseguire con la messa in onda dello Zecchino D’oro.

Il programma andrà avanti fino alle 20.00: per Mara Venier, di certo, si tratterà di una sfida non da poco!