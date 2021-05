Mara Venier su Instagram si lascia andare a nuove rivelazioni: ecco di che cosa ha parlato oggi dal suo profilo “Zia Mara”.

Non è la prima volta che il profilo Instagram della conduttrice più famosa d’Italia, chiamata da tutti (o quasi) amichevolmente “Zia Mara” ci aiuta a conoscerla meglio.

Dalle stories del suo profilo ufficiale, quindi, oggi Mara Venier ha deciso di raccontarci del suo percorso (letterale e mentale) e dei suoi progressi… nell’ambito della dieta.

Inutile dire che la sua simpatia ha conquistato i follower: ecco che cosa è successo.

Mara Venier, boom di consensi su Instagram: i fan l’adorano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

- Advertisement -

Continuano le passeggiate di Mara Venier documentate su Instagram e, insieme a loro, anche le rivelazioni “scottanti“.

Dopo aver condiviso un video in cui (scherzosamente) si lamentava della poca incisività del suo allenamento, oggi “Zia Mara” torna a farsi sentire:

“Ragazzi, dopo un mese ho perso sette etti. Non sto a magnà. Cammino un’ora a Villa Borghese e già una cosa. Allora, buona giornata a tutti.”

LEGGI ANCHE –> Gaffe a Domenica In per Mara Venier: Rocio Munoz Morales in imbarazzo

Un nuovo video in “diretta”, per così dire, nelle stories di Mara Venier ha scatenato le reazioni dei fan e dei suoi follower.

La presentatrice più famosa d’Italia, infatti, è da qualche tempo alle prese con un regime alimentare decisamente duro e, ogni giorno, passeggia per almeno un’ora nei parchi romani.

“Allora, sette etti in un mese. Magari domani mi peso e li riprendo tutti. C’aggia fà? Vado avanti“.

Nonostante gli sforzi, infatti, pare che la dieta di Mara Venier non stia andando benissimo tanto che la conduttrice si lamenta quasi giornalmente con i suoi follower.

Inutile dire che i suoi fan non possono far altro che supportarla e ridere, insieme a lei, della situazione.

Come sostiene anche Mara Venier, però, che cos’altro si può fare se non andare avanti?

La conduttrice, infatti, sta mangiando sano e camminando tutti i giorni da almeno tre settimane ed anche se non vede risultati non ha intenzione di gettare la spugna.

Di certo il suo esempio potrà essere utile alle tantissime persone che la seguono sui social e che, ormai, aspettano ogni giorno l’aggiornamento sulla sua situazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Per quanto i sette etti non siano un risultato eccessivo, si tratta comunque di un primo traguardo.

Inutile sottolineare come tutti, scherzi a parte, sperino che si tratti del primo risultato concreto e di poterne vedere molti altri nei prossimi giorni!

In attesa di ulteriori aggiornamenti, quindi, i fan le augurano di non cambiare mai (ma di dimagrire ancora se è questo quello che vuole).

Cosa ci rivelerà, la prossima volta, Mara Venier?