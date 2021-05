In questa edizione di Amici la coppia più amata ed apprezzata è sicuramente quella di Sangiovanni e Giulia. Questa sorpresa li ha lasciati senza parole.

Una coppia instancabile e che ci tiene tutti incollati davanti al daytime. E’ inopinabile che la piccola Giulia sia in assoluto fra le ballerine più amate fra tutte le edizioni di Amici. Lo dimostra il forte consenso nei suoi confronti ogni volta.

Lo stesso Sangiovanni sta raggiungendo ogni giorno che passa degli obiettivi sempre maggiori ed importanti. Insomma questa coppia oltre che far innamorare il pubblico conquista anche sotto il puro punto di vista artistico.

Proprio in virtù di questo forte amore nei confronti della coppia non sono mancate infatti molteplici sorprese per loro. Questa volta la sorpresa però li ha fatti davvero emozionare, e non solo loro.

Sangiovanni e Giulia ricevono una sorpresa speciale ad Amici 2021: cosa contiene la scatola

I due giovanissimi artisti di questa edizione hanno un bel po’ di fan dalla propria parte. Una di esse è la giovanissima Ginevra, di anni 9, che ha scritto proprio ai due inviandogli anche una sorpresa. “Per Sangiovanni e la Lady da Ginevra. Ciao mi chiamo Ginevra, ho 9 anni e frequento la terza elementare” scrive la piccola.

La piccola bambina ha poi continuato scrivendo: “Vi seguo dal primo giorno e tifo molto per voi. Passo molto tempo a ballare le vostre canzoni. Amo il vostro rapporto e spero che possa continuare anche al di fuori della casetta di Amici. Siete fantastici e siete per me due persone importanti”.

I due ragazzi erano visibilmente felici ed emozionati per questi messaggi e Sangiovanni ha letto la lettera con un sorriso stampato sulle labbra. “Voi siete due persone piene di vita – continua la piccola – ed avete dimostrato che l’amore è dentro i vostri sguardi. Siete spaziali Sangio e la Lady. Vi amo e vi stimo. Vi mando un piccolo regalo che vi rappresenta”.

I due ragazzi si sono dimostrati molto emozionati per il gesto. Il regalo, contenuto nella scatola, era un piccolo disegnino con una frase “l’amore non ha paura e voi lo dimostrate”. Un messaggio chiaro da una piccola bambina di 9 anni che crede nell’amore fra i due giovanissimi ragazzi.

Pronto il commento del giovane cantante del già disco di platino singolo “Lady”. “Ha scritto delle cose davvero incredibili” sostiene il giovane. “Per me e penso anche per Giulia vedere che trasmettiamo cose positive è solo un motivo per essere fieri. Soprattutto questa cosa che l’amore non ha paura, nessuno dovrebbe mai aver paura. Accettarsi così come si è anche”. Anche Giulia, che esce da un periodo difficile, era visibilmente emozionata. Queste sorprese fanno davvero bene al cuore.