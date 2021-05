Ti piace fare tutto come ti viene detto oppure sei uno dei segni che non seguono mai le regole? Scopriamo insieme la classifica dell’oroscopo.

Quante volte ti è capitato di sentirti dire che avevi un vero e proprio problema con l’autorità?

A scuola oppure sul luogo di lavoro, da amici e conoscenti ed anche dai tuoi stessi familiari: tutti credono che tu non sappia rispettare le regole.

Ebbene, sotto sotto potrebbe essere vero ma la buona notizia è che non è colpa tua (più o meno).

Scopriamo insieme la classifica dei segni “ribelli“, che non digeriscono i regolamenti e non fanno mai niente di quello che gli viene detto.

Ci sei anche tu?

I segni che non seguono le regole: la classifica dell’oroscopo

Una delle distinzioni più facili da fare, quando parliamo di persone, è quella tra le persone che seguono le regole e quelle che invece… se ne infischiano!

Ci sono persone, infatti, per cui i cartelli di divieto e le normative sono dei semplici consigli che, ovviamente, non accettano.

A parte i divieti autostradali (che vi invitiamo a seguire), i segni zodiacali che non seguono le regole adorano andare controcorrente.

Fanno tutto quello che possono per sfidare le “autorità” (chiunque esse siano) e adorano vivere sul “filo del rasoio“.

Per quanto l’oroscopo non possa essere considerato un vero e proprio strumento scientifico, possiamo ben dire che fino ad ora ci ha svelato molti segreti dei segni zodiacali.

Se sappiamo quali sono i segni che hanno il pollice verde e quelli che amano mangiare i dolci, di certo non possiamo perderci anche quelli che non seguono le regole!

Ecco la classifica delle prime cinque posizioni dei segni che non seguono (mai e poi mai) le regole: ci sei anche tu?

Toro: quinto posto

In fondo alla classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Toro. Questo è un segno che, decisamente, non segue le regole per un vizio di forma.

Semplicemente, spesso e volentieri, il Toro non sa che le regole ci sono e quando lo sa fa finta di niente!

Il Toro è uno dei segni più smemorati e con la testa fra le nuvole dello zodiaco: per lui, le regole, sono un vago suggerimento (che non segue quasi mai).

Ariete: quarto posto

Anche l’Ariete è uno dei segni che, più di tutti, odia seguire le regole. La sua testardaggine, infatti, gli impedisce di adeguarsi a qualcosa che non sia il frutto della sua mente.

Certo, l’Ariete è in grado di rispettare le regole quando le trova sensate ma, spesso e volentieri, piega i regolamenti al suo proprio giudizio.

L’Ariete è uno dei segni che si rifiuta di piegarsi al volere altrui: trova sempre il modo di fare di testa propria!

Gemelli: terzo posto

Regole? I Gemelli non hanno proprio idea di che cosa siano e, soprattutto, di che cosa debbano rispettarle a fare.

Questo è un segno che può essere molto individualista e fare le sue scelte senza riguardo per la vita degli altri.

I Gemelli, infatti, adorano andare contro le regole, semplicemente per far vedere che possono: spesso, quindi, si mettono in situazioni difficili.

Per uscire da queste situazioni, a causa della loro testardaggine e del loro desiderio di fare i ribelli, i Gemelli finiscono spesso per ferire le persone a cui vogliono bene.

Acquario: secondo posto

Timidi e tranquilli, pacati e amorevoli: i nati sotto il segno dell’Acquario si rivelano, spesso e volentieri, tra i segni meno ligi alle regole di tutto lo zodiaco!

L’Acquario, infatti, adora fare di testa sua: è convinto di avere sempre ragione, molto più di tutti gli altri!

L’Acquario, quindi, si fa beffe delle regole anche se gli vengono imposte o se lo si implora di comportarsi in una certa maniera.

Spesso, finisce per trionfare sugli altri e non manca mai di sottolineare quanto sia contento di… non aver rispettato le regole!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni che non seguono le regole

Al primo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno della Bilancia.

Ne conoscete uno? Allora saprete che non indossa mai la mascherina (ma non perché non crede nel Covid-19; semplicemente perché non gli va), non rispetta il coprifuoco o non paga mai il biglietto dell’autobus.

La Bilancia è il segno, di diritto, meno ligio alle regole di tutto l’oroscopo. Questo segno si comporta nella maniera che ritiene più giusta, completamente incurante dei bisogni degli altri.

La Bilancia, sfortunatamente, è un segno molto individualista e concentrato solo sui suoi bisogni e le sue necessità.

Quando gli altri non rispettano le regole e lo feriscono urla allo scandalo ma per la Bilancia rispettare le regole è qualcosa da sciocchi: tant’è vero che non lo fa proprio mai!