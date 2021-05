Nell’edizione 2021 di Amici di Maria de Filippi le lacrime non sono di certo rare. Questa volta Deddy non si è potuto trattenere.

Questa edizione di Amici tiene tutti davanti allo schermo. Tutti incantati dai ragazzi che si stanno giocando il posto per la finale. Deddy, Aka7even, Tancredi, Sangiovanni, Alessandro, Serena e Giulia sono tutti pronti allo scontro della semifinale.

Resta però che questa sia una settimana difficile, insostenibile per ragazzi così giovani con sogni così grandi. Uno di essi è proprio il giovane Deddy che di mestiere fa il barbiere e che sogna sin da piccolo la carriera da cantante.

Il giovane fidanzato della ballerina ex concorrente Rosa ha affrontato un momento molto pesante proprio con il suo coach, Rudy Zerbi. Quest’ultimo lo ha trattato in un modo considerato molto aggressivo dai fan.

Amici 2021, Deddy sconvolto ed in lacrime: “Quale sarebbe il motivo?”

Il tutto è nato dal fatto che a quanto pare Deddy non aveva ancora avuto modo di sentire le canzoni da studiare. Rudy Zerbi proprio “non c’ha visto più” ed ha chiamato il giovane cantante. “E’ tuo dovere – tuona il coach – andare a vedere dove sta l’mp3. Da mercoledì era sul carrellino ed oggi è venerdì. La roba nuova c’era da mercoledì. Io pretendo impegno. Avresti dovuto chiedere come mai non ci sono i pezzi da studiare qualora non li avessi trovati”.

Rudy Zerbi nel suo tono di voce era visibilmente infastidito da questo atteggiamento del giovane ed infatti ha poi continuato tuonando: “Quindi caro Deddy, che cosa vogliamo fare?”. Per poi aggiungere: “Mi puoi dire quanta conta arrivare alla finale?“.

Il giovane Deddy ha prontamente risposto al proprio maestro dicendogli: “Tantissimo, sarebbe una dimostrazione enorme. Proprio per questo dico quale sarebbe il mio motivo per cui prendere l’mp3 ed andare avanti. Quale sarebbe il motivo per cui avrei dovuto perdere tempo?”. Il giovane barbiere ed aspirante cantante ha cercato di far ragionare il proprio coach per chiarire la propria posizione. Rudy però non era assolutamente convinto della buonafede del proprio giovane allievo.

“Io sono cosa sono, so chi sono e cosa ho fatto. Non avrei alcun motivo per dire il contrario” continua Deddy preso dalla rabbia e sul punto ormai di finire totalmente in lacrime.

Lacrime che scorrono dal viso di Deddy che per la rabbia è scoppiato in un forte pianto davanti alla propria vocal coach dopo la chiamata di Rudy Zerbi. Il giovane cantante si è arrabbiato moltissimo per il fatto che il suo coach lo ha fatto sentire in colpa ed accusato di essersi sentito “un arrivato”. Quale sarà la reazione a questo duro sfogo? Rudy Zerbi avrà compreso le intenzioni di Deddy? Quesiti ancora irrisolti ma che sicuramente tengono sulle spine i fan del giovane.