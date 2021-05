Il test di oggi vuole stimolare la tua capacità di osservazione. Riesci a trovare la farfalla in questa immagine? Mettiti alla prova con noi

Oggi vogliamo metterti alla prova. Sei un buon osservatore? Con questo test ti proponiamo di dedicare qualche minuto all’immagine qui sotto. Anzi, molto meno, appena trenta secondi! Questa è la tempistica entro la quale i più bravi riescono a cogliere un particolare di questa immagine, che può ingannare.

Sembra che ci siano soltanto uccelli e invece non è così. Nascosta da qualche parte c’è una farfalla. Appena sarai pronto, guarda con attenzione la foto per qualche secondo e prova a trovarla. Se ci riesci in meno di trenta secondi, allora il tuo spirito di osservazione è veramente molto evoluto e ti facciamo i complimenti.

Naturalmente, questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere i nostri lettori, provando a farli divertire. Magari staccando dalla routine quotidiana per qualche istante. Allora, sei pronto? Possiamo iniziare il test.

- Advertisement -

Ti potrebbe interessare anche – Le ombre sulla morte del Principe Filippo e Meghan in ospedale. la Famiglia Reale in difficoltà

Cosa vuol dire osservare

Capacità di osservazione vuol dire essere capaci di fare una valutazione critica. Osservare ciò che abbiamo davanti agli occhi ci differenzia dalle altre persone. Non tutti potranno distinguere determinati particolari. Questi fattori descrivono anche la nostra capacità di realizzare un obiettivo nel corso della nostra vita.

Alcune persone riescono a sviluppare una capacità di osservazione sin da bambini. È una dote naturale, un dono. Le persone che hanno questa qualità riescono a commettere meno errori e, solitamente, prendono decisioni giuste. Riescono a distinguere il bene e il male utilizzando il proprio istinto.

Osservare l’ambiente che ci circonda non è una cosa facile. Questo tipo di abilità coinvolge entrambi gli emisferi del nostro cervello. Chi ha questa capacità riesce a sfruttare tutti i sensi. Soltanto riuscendo a focalizzare tutto ciò che abbiamo davanti agli occhi possiamo cogliere aspetti che altri, al contrario, non vedono.

Si tratta di una vera e propria fortuna, che non tutti hanno. Affinare questa abilità è possibile, attraverso allenamento e disciplina. Entrambi hanno un prezzo, perché ottenerli vuol dire affrontare situazioni più complicate rispetto a quelle nelle quali si trovano gli altri. L’abilità di osservare ci rende più consapevoli e migliora la nostra vita a 360 gradi.

Il test di oggi vuole semplicemente farti concentrare su tutti questi fattori. Devi osservare una foto con attenzione e cogliere il particolare richiesto. Se riesci a farlo, vuol dire che anche nella vita sei un ottimo osservatore. Adesso possiamo concentrarci sulla soluzione del test.

Leggi anche – L’Eredità, Flavio Insinna furioso contro gli autori ha sbottato: “Non mi piace”

Test: hai trovato la farfalla? La soluzione

Chi ha trovato la farfalla in meno di trenta secondi deve sapere che in pochissimi ci sono riusciti. Se anche tu sei tra questi, allora sappi che il tuo cervello funziona ancora molto bene. La tua capacità di osservazione è fuori dal comune e sicuramente, nel corso degli anni, avrai sviluppato questa qualità anche nel quotidiano.

Se invece non ci sei riuscito, non abbatterti! Sei in compagnia della stragrande maggioranza di coloro che hanno tentato il test. Hai soltanto bisogno di allenamento. Non hai nessun problema, non devi preoccuparti. Per chi non ha ancora trovato la farfalla, ecco la soluzione. Ti ricordiamo che nei prossimi giorni ci saranno altri test altrettanto simpatici e dinamici. A presto!