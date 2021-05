Il referto sulle cause della morte del Principe Filippo ha causato dubbi in Gran Bretagna. Nel frattempo Meghan Markle è stata ricoverata.

Ore di angoscia per la Famiglia Reale e per i suoi (ex) componenti lontani.

A quanto pare, infatti, il referto che spiega come sia morto in Principe Filippo ha raggiunto i media inglesi che sono rimasti decisamente incuriositi da quanto riportato.

Nel frattempo, inoltre, alcune indiscrezioni parlano di un probabile ricovero di Meghan Markle, al momento incinta del secondo figlio ma ancora lontana dal termine.

Ecco tutte le ultime notizie sulla Royal Family.

Cause della morte del Principe Filippo: gli inglesi non sono convinti

Il referto che indica le cause della morte del Principe Filippo è arrivato nelle mani dei giornalisti inglesi e, immediatamente, si è scatenata la polemica. A quanto pare, infatti, la motivazione indicata è quella, semplicemente, della vecchiaia.

Una dicitura piuttosto semplicistica, a sentire i media inglesi, che non sono pienamente convinti si tratti del vero motivo per il quale il Principe ci ha lasciati. Di certo, a 99 anni, nessuno la notizia della sua morte ha colpito ed addolorato ma non è stata considerata, certamente, sorprendente.

Avanti e indietro dall’ospedale: gli ultimi giorni di Filippo

I dubbi, però, nascono proprio perché negli ultimi tempi, Filippo aveva fatto avanti ed indietro tra gli ospedali, facendo preoccupare non poco i sudditi. Prima un ricovero d’urgenza che lo ha trattenuto in ospedale per qualche settimana. Poi il trasferimento in un’altra struttura, specializzata, dove il Principe è stato operato d’urgenza tanto che, addirittura, finita la procedura ha mandato a chiamare il figlio Carlo.

Infine, le dimissioni dall’ospedale, decisamente sorprendenti dato il delicato momento storico e lo stato di salute del Principe. Dopo qualche tempo, poi, a pochi giorni dal compleanno della Regina ed ha soli due mesi dal giorno del suo centenario compleanno, la notizia che Filippo è morto.

Nessuno, di certo, vorrebbe continuare ad avanzare dubbi ed ipotesi che possano in qualche maniera ferire od infangare la memoria di Filippo. I giornalisti (ed il popolo) inglesi, però, non possono fare a meno di domandarsi se la causa di “vecchiaia” diramata nel comunicato ufficiale sia vera oppure una finzione. C’è qualcosa che la Famiglia Reale ha preferito tacere? E di che cosa si tratta? Cosa c’è, davvero, dietro la morte di Filippo?

Meghan Markle ultime news: la duchessa di Sussex è stata ricoverata

Nel frattempo, notizie ancora più sconvolgenti arrivano dagli Stati Uniti d’America, dove, al momento, si trovano Harry e Meghan. La tensione è alta e così anche la paura per tutti i fan di Meghan Markle, la moglie di Harry. A quanto pare, infatti, le indiscrezioni arriverebbero dall’ospedale di Santa Barbara in California dove Meghan Markle sarebbe stata ricoverata.

Le fonti americane parlano di rischio di un parto prematuro visto che la moglie di Harry dovrebbe partorire il secondo figlio solo a metà Giugno. Di certo, in questo momento, non si riescono ancora a conoscere i dettagli: i medici sono trincerati dietro un muro di silenzio e le informazioni non raggiungono i giornalisti.

La notizia, per ora, non è stata ancora né confermata né smentita dagli organi ufficiali.

Si tratta di un semplice malore, di un controllo di routine oppure stiamo per assistere alla nascita della sorellina di Archie? Seguiremo per voi tutti i prossimi aggiornamenti.