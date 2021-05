Il duo Checco Zalone ed Helen Mirren sorprende e colpisce: il video “La Vacinada” ha sollevato un polverone. Ecco le dichiarazioni di lei.

Se non lo avete ancora visto, non possiamo far altro che consigliarvi di cercarlo su YouTube e crearvi una vostra opinione personale.

Parliamo, ovviamente, del nuovo fenomeno virale a firma Checco Zalone, che è diventato un tormentone in poco tempo e che, siamo sicuri, continuerà a farsi sentire per mesi e mesi.

Il video del comico barese ricalca una tipica “ballata” spagnola dal sapore pop, con un testo di non difficile interpretazione e molto attuale ed un’ospite d’eccezione.

In molti, al vedere il prodotto finale, si sono chiesti cosa ne pensasse davvero l’attrice premio Oscar Helen Mirren: ecco cosa ha risposto lei.

Checco Zalone ed Helen Mirren: “Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è un onore”

Le polemiche non hanno fatto in tempo a montare, che Helen Mirren le ha già rimandate tutte al mittente.

La famosissima attrice, infatti, ha deciso di commentare (senza puntare il dito contro nessuno) la sua apparizione nel video La Vacinada, il nuovo lavoro di Checco Zalone.

Ecco la didascalia del suo ultimo post di Instagram:

“Sono stata entusiasta che il mio amico e ammirato collega, Checco Zalone, mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per promuovere l’assunzione del vaccino. Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme“.

Fa strano, ancora, anche solo pensare che l’attrice premio Oscar si sia ritrovata a collaborare con il comico barese ma è proprio quello che è successo.

D’altronde, per chi non conosce il retroscena, la differenza geografica può sembrare decisamente troppa!

Helen Mirren, però, ha una seconda casa in Puglia nella quale si diletta a passare il tempo libero ormai da molti anni.

Tempo fa, addirittura, aveva già espresso la volontà di lavorare con Checco Zalone, dichiarando:

“Vorrei lavorare in qualunque film ambientato in Puglia, adoro Checco Zalone“.

Il video de “La Vacinada” e le polemiche

Un attestato di stima non da poco ed un appello che, di certo, non è passato inosservato. Dopo un lungo periodo di silenzio, infatti, Checco Zalone si è deciso a tornare i nostri schermi, questa volta con un video “musicale” che ha fatto immediatamente il pieno di condivisioni.

Di certo, oltre a colpire per il testo e l’ambientazione, l’apparizione di Helen Mirren ha creato un vero e proprio polverone.

Il video, che potete vedere qui sopra, racconta la storia di uno sperduto Checco Zalone che, dopo aver perso l’orientamento, si trova a chiedere informazioni… proprio ad Helen Mirren.

Da quel momento in poi il video si trasforma in una vera e propria ballata romantica, con tanto di “vecha muchaha imunizada” rivolto alla Mirren e la narrazione tipica della storia d’amore.

(Che trascende, in questo caso, età e differenze geografiche)

C’è chi ha riso ma c’è anche chi si è chiesto se Helen Mirren abbia gradito (o capito) di essere stata chiamata vecchia o se il suo ruolo le fosse “piaciuto“.

Le dichiarazioni di Helen Mirren, però, hanno spazzato via le polemiche.

Come dice Checco Zalone, quindi:

“L’immunidad de gregge ancor no è arrivada, ma menomal que estàs LA VACINADA”