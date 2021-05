Doloroso addio al modello e cantante di fama internazionale Nick Kamen. Morto l’artista divenuto celebre grazie alla leggendaria Madonna.

Nella seconda metà dei famosi anni 80 è stato un fenomeno idolatrato da tutte le giovani ragazze e non di tutto il mondo che di certo non avevano la capacità tecnologica di adesso, ma che comunque ne seguivano le vicende sulle riviste di moda ed in televisione.

Famosissimo è il suo spot in cui entrava in una lavanderia e si spogliava rimanendo in boxer in attesa che i suoi pantaloni venissero lavati. Per l’epoca fu un grande colpo ma i fan del modello impazzirono per lui.

Grazie alla produzione di Madonna, la leggendaria cantante, il modello Nick Kamen riuscì anche ad entrare in classifica con alcuni singoli molto popolari. Ebbene sì, in lui la meravigliosa artista ci vide un grande potenziale.

Morto Nick Kamen: il cantante e modello tanto amato da Boy George

A dare la notizia della dipartita del bellissimo modello è stato proprio il suo amico di vita Boy George. Con un post sul suo account di Instagram, di cui sopra, ha annunciato commosso la scomparsa.

Nick Kamen ci ha lasciati a 59 anni. Il modello e cantante di “Each Time You Break My Heart” e “Loving You Is Sweeter Than Ever” aveva conquistato il pubblico negli 80 cavalcando l’onda del successo fino agli anni 90. E se proprio non bastasse il modello finì anche nel mirino del gossip sul finire proprio del vecchio millennio per una relazione con la fotografa Amanda De Cadenet, già moglie di John Taylor, bassista dei Duran Duran.

La carriera di Nick Kamen però non si fermò lì. Un altro grandissimo ed iconico successo fu il singolo “Tell Me“, scritto dagli autori allora più vicini alla cantante Madonna, la nostra Madame X, che di fatti ne continuò a tessere le lodi. Per chi non ha memoria della canzone basti pensare al fatto che fu accompagnata da un iconico video in cui Kamen veniva inseguito nel deserto da una versione gigante di Tatjana Patiz. Quest’ultima era la top model di maggior successo in quel periodo ed il video fece il giro del mondo.

Nel settembre del 2018 aveva annunciato su Instagram di essere in cura per un tumore. Non si conosce ancora la ragione della sua morte ma sembra che possano esserci dei legami con questo brutto male.