Bianca Guaccero, dopo un periodo davvero difficile, è tornata finalmente a sorridere. Su Instagram ha postato un ringraziamento speciale

Una lunga attesa per il ritorno, ma ora anche la vita di Bianca Guaccero è tornata alla normalità. La conduttrice di “Detto Fatto”, dopo quasi tre settimane di assenza forzata, si è finalmente ripresa il timone della trasmissione tanto amata dal pubblico italiano.

La Guaccero è stata solo l’ultima in ordine di tempo ad essere colpita dal Covid e così è dovuta rimanere a casa isolata, ma non ha mai mollato e ha sempre lanciato messaggi positivi. Spesso, intervenendo durante il programma di Rai 2, ha invitato il pubblico a casa a non mollare mai risollevando gli animi.

Da qualche giorno Bianca è tornata stabilmente in tv, giusto in tempo per godersi gli ultimi appuntamenti con Detto Fatto che chiuderà ufficialmente il 7 maggio. A proposito, se negli ultimi tempi si era sparsa la voce di un’eventuale chiusura del programma, i fan possono dormire sogni tranquilli: Detto Fatto tornerà a settembre.

Bianca Guaccero sorprende i fan: “Siete la mia felicità”

Bianca Guaccero, sempre molto attiva sui social, ha postato una foto all’interno dello studio della trasmissione in cui si mostra soddisfatta e con un sorriso smagliante. La dedica è generica, ma riferita a tutte le persone che l’hanno sempre supportata in questi giorni difficili: “Chi semina amore, raccoglierà felicità… ❤️ voi siete la mia felicità!”

I suoi followers hanno davvero apprezzato il gesto e hanno corrisposto il messaggio d’amore: “Tu sei la nostra felicità”; “Per me sei una di famiglia”; “Fai bene a tanta gente”.

Questi solo alcuni dei commenti in risposta al post della Guaccero. Messaggi positivi che dimostrano, in un momento complicato come questo, che anche sui social possono esserci occasioni di condivisione e non solo di polemiche o insulti.

Del resto, come dice la stessa Bianca, “Chi semina amore…”.