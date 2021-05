Alessia Marcuzzi ha svelato un retroscena sul suo passato da adolescente. Era proprio lui l’uomo che le ha fatto perdere la testa

Un tuffo indietro di 30 anni. Questo è quello che hanno fatto Alessia Marcuzzi e milioni di altre donne italiane e nel mondo una volta appresa la scomparsa di Nick Kamen.

L’ex modello, diventato poi cantante sotto le sapienti mani di Madonna e Boy George, se n’è andato ieri a soli 58 anni dopo aver lottato a lungo contro un tumore. Nick Kamen ha segnato una generazione, soprattutto a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Come dimenticare, ad esempio, il suo celebre spot della “Levi’s” in cui si spogliava davanti a tutti in lavanderia.

Sebbene fosse assente dalle scene già dal 2018, quando su Instagram aveva annunciato la sua malattia al mondo intero, la sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile.

Del resto quando se ne va un’icona del mondo dello spettacolo è inevitabile fare un viaggio indietro nel tempo e rivivere le sensazioni dell’epoca. Molte donne di adesso ai tempi dei successi di Nick erano appena ragazzine o adolescenti, l’epoca dei primi baci, delle prime cotte e dei primi amori.

Alessia Marcuzzi ricorda Nick Kamen: “Ero pazza di lui”

Internet era solo un sogno, Youtube non esisteva e nemmeno Spotify. Si vedevano i videoclip alla tv e si ascoltava la radio, spesso alcuni magazine regalavano poster e scrivevano i testi delle canzoni.

Alessia Marcuzzi era una di loro e nel suo ultimo post su Instagram ha voluto ricordare quei momenti in cui sognava di diventare la fidanzata di Nick Kamen:

“La mia prima cotta…ero proprio pazza di lui. Poster in cameretta, un autografo rimediato da mamma che per caso lo incontrò durante un viaggio. I pianti, i sogni…. esisteva solo lui. Pazza d’amore. Come la maggior parte delle ragazze e dei ragazzi degli anni 80/90❤️ Nick Kamen, ho il cuore spezzato”

In un post successivo la Marcuzzi ha pubblicato un video del successo di Kamen “I promised myself”, aggiungendo: “Mi mancano quegli anni, tremendamente. Perche’ erano gli anni in cui sognavo”. Insomma, un brutto colpo per Alessia e per tante donne.