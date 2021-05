Amici 2021, Sangiovanni in lacrime litiga con Giulia e provoca l’intervento di Maria de Filippi che spiazza tutti. Cosa è successo.

Sono due giovanissimi ragazzi alle prese con (probabilmente) la loro prima storia d’amore importante. Abbiamo avuto tutti quella età. Sappiamo che i litigi e le discussioni, i “bisticci” possono essere all’ordine del giorno.

Giulia e Sangiovanni sono la coppia più amata dal pubblico del piccolo schermo e non mancano mai di regalarci emozioni uniche quando si esibiscono sul palco. Si sa però che in una coppia così giovane si possano creare dinamiche complicate.

Proprio quest’oggi i due giovani amanti si sono confrontati in modo duro su quanto entrambi siano stressati in questo periodo. Sembra proprio che la discussione abbia preso un tono troppo acceso, rendendo necessario l’intervento di Maria De Filippi.

Sangiovanni in lacrime: Maria de Filippi interviene su Giulia e spiazza tutti

Il giovane Sangiovanni ha attraversato un momento molto difficile. Tutta la dinamica è dovuta ad una discussione forte avvenuta con Giulia per alcune cose accadute con Deddy ed anche per la mancanza di Samuele.

Giulia sembrerebbe abbia accusato Sangiovanni di non aver compreso il suo stato d’animo ed il suo stress. Sangiovanni ha alzato la voce perché anche lui ha ribadito quanto questo momento sia difficile anche per lui. Il tutto è accaduto dopo la sorpresa di ieri.

Lo stress ha portato Sangiovanni alle lacrime ed a quel punto ha deciso di intervenire sulla coppia proprio la conduttrice dello show. Maria de Filippi ha infatti invitato Giulia a riflettere proprio sulla comprensione.

“Avere dei riconoscimenti, come il successo di un pezzo, ti crea una responsabilità e anche la paura di non riuscire a mantenere le cose”. Per poi aggiungere: “E stare con una persona vuol dire anche cercare di capire queste cose, anche se non te le fa vedere” dice la conduttrice televisiva.

In effetti bisogna pensare che tutti e due sono molto giovani e che stanno vivendo questo periodo con non poche difficoltà. L’adolescenza non è semplice. Maria de Filippi tutto questo lo sa ed ha cercato di far capire a Giulia che così come lei chiede comprensione così dovrebbe averla per il proprio fidanzato, al di là delle apparente ‘tranquillità’ ostentata da Sangio.

Insomma la conduttrice di Amici, Maria de Filippi, ha non solo “difeso” Sangiovanni, ma anche dato una grande lezione di vita alla piccola Giulia: “Dare per ricevere“.