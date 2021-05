Un video che sta circolando in rete smaschera l’inganno concordato da Antonella Fiordelisi e Akash Kumar, ex dell’Isola dei Famosi. Il loro bacio era finto

Akash Kumar ne combina un’altra. Il modello dai (discussi) occhi azzurri proprio non trova pace. Stavolta, l’ultima trovata riguarda il bacio con Antonella Fiordelisi immortalato dai fotografi. I due sono stati fotografati mentre si scambiavano effusioni davanti un hotel di Milano.

Ora si è scoperto che quel bacio potrebbe essere stato del tutto finto, in quanto concordato di proposito. A “smascherare” la messa in scena c’è un video messo in rete da Francesco Chiofalo, ex fidanzato della Fiordelisi. Nel breve filmato si vede Akash che chiede al fotografo (un paparazzo) “Ma il minimo garantito quant’è?”, evidentemente riferendosi a quanti soldi si potevano ottenere con uno scatto del genere.

Akash, bacio finto con la Fiordelisi: un video lo smaschera

Dopo si sente il fotografo chiedere alla coppia di baciarsi di nuovo, per approfittare della luce favorevole: “Un altro bacino”, dice la voce. E’ evidente che nelle effusioni dei due non c’è nulla di autentico, così come non si tratta affatto di foto “paparazzate”, in quanto i due ragazzi si sono prestati al fotografo.

Akash ha smentito il flirt con la Fiordelisi quindi gli Zorzash sono salvi✨ pic.twitter.com/NLLQxG2FMd — emy✨🧸 (@anailimeee) April 27, 2021

Chiaro anche l’intento del modello di origini indiane, che evidentemente tiene a essere protagonista sui giornali e in tv, a dispetto delle sue dichiarazioni sul voler essere riservato e lontano dal mondo patinato. Una messa in scena, quindi, che smentisce il flirt tra i due e soprattutto gli intenti di Akash, che ha sempre detto di disprezzare il gossip e il trash. E meno male.