Alvaro Monte alias il Professore nella serie tv “La casa di Carta” pubblica su Instagram gli ultimi istanti e i saluti dal set

All’inizio dell’estate 2020 sono iniziate le riprese dell’ultima stagione de La casa di carta. Ieri però il set è stato concluso e tutti i personaggi del cast hanno dedicato qualche minuto per ringraziare la produzione. Fra questi anche Alvaro Monte, noto da tutti come il Professore. Ma vediamo cosa ha detto sui social.

Conosciamo tutti il Professore, come la mente esterna che ha organizzato la rapina più pazza e assurda di Netflix. Ma nella realtà non è miope e soprattutto si chiama Alvaro Morte. Dopo aver finito le ultime scene della stagione 5 de La casa di carta, l’attore ha deciso di prendersi qualche minuto per dire addio al suo personaggio.

La casa di carta, il Professore in lacrime ed emozionato

Dopo aver finito le ultime scene della stagione 5 de La casa di carta, l’attore ha deciso di prendersi qualche minuto per dire addio al suo personaggio.

“Sono grato per così tanto, sono grato a tutti” dice Alvaro. E’ evidentemente emozionato e non trova le parole per descrivere il dispiacere. La registrazione dell’ultima stagione è partita da agosto 2020, ma tra pandemia e norme covid sembrava non dovesse finire mai. Hanno viaggiato per il Portogallo, Spagna e Danimarca.

Ed eccoci oggi a vedere i video degli amati personaggi che salutano il set. Alvaro conclude ringraziando tutti: i fan, il team della Vancouver Media e Netflix. Ma non poteva mancare il saluto al suo personaggio: “E ringrazio te, caro Professore. Mi mancherà divertirmi così tanto con te. Grazie”

Queste ultime parole già lasciano un vuoto ai fan della serie tv. Ma anche agli altri personaggi del cast. Sotto il video sono evidenti i messaggi degli altri attori de La casa di carta. Anche Netflix Spagna è fra questi e commenta ironicamente: “Se siamo a questo punto guardando questo video, non immagino come staremo per il finale“.

Ma dovremo aspettare gli ultimi mesi del 2021 per vedere come finirà la serie televisiva su Netflix. Intanto sappiamo già che Alvaro riapparirà sugli schermi. Infatti sta per iniziare a girare la nuova serie di Prime Video, Boundless in cui interpreterà l’esploratore El Cano.

Questi video lasciano molto dispiacere, perché ufficializzano che sarà effettivamente l’ultima stagione de La casa di carta, ma danno una grande carica e curiosità per sapere come andrà a finire