Storie Italiane, Eleonora Daniele medita addio alla tv: “Tra cinque anni mi vedo psicologa”. Ha parlato del desiderio di avere un altro figlio

Eleonora Daniele è una delle protagoniste indiscusse della mattina televisiva. Ogni giorno va in onda con il suo programma “Storie Italiane”, che sta ottenendo un ottimo successo. La presentatrice, ormai entrata nel cuore di moltissimi telespettatori, si è raccontata in un’intervista a “Diva e Donna”. La Daniele ha fatto capire come potrebbe dire addio alla tv: non subito, ma tra qualche anno.

Questo perché nei suoi pensieri c’è ancora la maternità. La conduttrice è madre della piccola Carlotta, nata un anno fa. Ma non è tutto: Eleonora vorrebbe perfino cambiare lavoro. Infatti, ha confessato di vedersi bene nel ruolo di psicologa, che vorrebbe svolgere in parallelo con la sua attività televisiva. Di certo, l’impegno più importante che attende la conduttrice è quello di mamma: come ha spiegato nell’intervista, Eleonora Daniele ritiene che il suo impegno più importante è quello di mamma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Storie Italiane, il desiderio per il futuro di Eleonora Daniele

A 44 anni vorrebbe diventare mamma per la seconda volta. “Mi sto costruendo un futuro da psicoterapeuta – ha spiegato nell’intervista – “da grande” vorrei fare la psicologa. Ho una laurea in comunicazione, ma mi sono iscritta di nuovo all’università e sono al secondo anno. Mi vedo esercitare la professione tra qualche anno”. E poi un altro desiderio: “Sono diventata madre a 43 anni, pensavo di non essere all’altezza”.

La piccola Carlotta è nata il 25 maggio 2020. “Ogni tanto mi piacerebbe fare un altro figlio, ogni tanto ne parlo con Giulio”. Il suo compagno è l’imprenditore Giulio Tassoni. La conduttrice ha anche spiegato che è preoccupata perché quando la figlia avrà 30 anni, lei ne avrà 75. “Non voglio essere un peso per lei. Non mi piace l’idea che debba occuparsi di una madre vecchia…”