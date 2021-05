Buon compleanno Barbara d’Urso. La popolare conduttrice festeggia 64 anni, ma i suoi amati programmi su Canale 5 rischiano davvero la chiusura

Un giorno speciale per Barbara d’Urso: “Carmelita” (dal suo vero nome Maria Carmela d’Urso) compie oggi 64 anni. Auguri social per la popolare conduttrice, con tanto di immancabile post su Instagram e tantissimi messaggi di vip e gente comune per farle le augure. Una “signora” di certo non più giovane, ma sempre affascinante e vitale. Entusiasmo che traspare anche in questo giorno di festa, nonostante all’orizzonte non ci sono buone notizie per la conduttrice campana.

Barbara d’Urso ha debuttato alla fine degli anni ’70, cominciando una carriera d’attrice. Qualche film al cinema e in tv, tra queste “La Dottoressa Giò”, che enne anche un discreto successo. Per lei anche una canzone negli anni ’80, “Dolceamaro”, scritta da Cristiano Malgioglio e che fu per qualche tempo una delle “hit” in Italia. Poi a partire dal 2003 la svolta su Mediaset, dove la d’Urso diventa una delle conduttrici principali. L’abbiamo vista al timone del “Grande Fratello” e vari programmi di intrattenimento.

Barbara d’Urso: destino segnato per due delle sue tre trasmissioni

Dal 2008 ha iniziato il legame con i suoi programmi poi diventati caratteristici e legati al suo nome: le trasmissioni “Infotainment” con una serie di trasmissioni basate sul gossip e vivaci talk show in studio. Quasi sempre su temi frivoli legati al mondo dei personaggi che transitavano nei reality della stessa Mediaset. Una sorta di ciclo continuo che si autoalimenta nei “salotti” di Barbara. “Domenica Live”, “Pomeriggio Cinque” e soprattutto “Live – Non è la d’Urso” le trasmissioni che per diversi anni hanno spadroneggiato, toccando l’apice dell’auto-compiacimento con il nome della conduttrice in quello del programma. Tuttavia, l’epopea del gossip-trash che si nutre di reality sembra finito.

E nei giorni del suo compleanno, la d’Urso deve fare i conti con il suo “Live” chiuso con largo anticipo e tolto dal palinsesto della domenica sera. Il 28 maggio chiuderà i battenti anche “Pomeriggio Cinque”. Teoricamente dovrebbe tornare in autunno, ma sarà l’unica trasmissione superstite. Anche “Domenica Live” è pronta a passare a miglior vita: il programma domenicale si avvia alle ultime settimane di programmazione prima di chiudere definitivamente i battenti. E per “Barbarella” il futuro è tutto da decifrare. Ma per quello c’è tempo: ora è tempo di festeggiare il compleanno…