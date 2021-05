Isola dei Famosi, Elisa Isoardi confessa: “Non mi è mancato affatto”

Elisa Isoardi racconta l’esperienza fatta a “L’isola dei famosi”: “Adesso ho più coraggio e voglia di libertà”. E parla anche del suo futuro

Elisa Isoardi è stata alle pese con importanti talent e reality show. Da Ballando con le stelle a L’Isola dei Famosi, ma in entrambe le esperienze non è stata particolarmente fortunata. Due problemi fisici, infatti, hanno ostacolato il suo percorso. Nella gara di ballo si è infortunata alla caviglia: è riuscita a rientrare in gara, ma ormai era tutto compromesso, non potendo più competere per la vittoria. All’Isola è andata anche peggio.

Un problema all’occhio l’ha costretta al ritiro anticipato, lei che era uno dei pochi concorrenti davvero motivati a rimanere e a vincere. Due esperienze che, tuttavia, la Isoardi non considera dei flop, come spiega in un’intervista a “TV Sorrisi e Canzoni”. “L’Isola è una macchina perfetta, un esperimento sociale dove le etichette non contano”.

Elisa Isoardi svela: “Ecco cosa mi ha insegnato l’Isola”

La presentatrice ha spiegato che in questo gioca non conta chi sei ma cosa dai fare. Poi spiega: “Quando mi hanno invitata non ci ho pensato due volte. Volevo qualcosa che mi facesse battere il cuore”. E in effetti Elisa si è tuffata nel migliore dei modi nell’avventura: “Volevo mostrare me a me stessa, non agli altri”. Ha fatto tesoro dell’esperienza per scoprire dei lati di sé, come la pazienza, la capacità di guardare gli altri senza pregiudizi. E ovviamente non poteva mancare lo spirito di adattamento.

Ha confessato, ad esempio, che il telefonino non l’è mancato affatto. Sulla fame: “Pensavo di soffrire di più, ma ho comunque perso 10 chili. E’ difficile soprattutto quando si parla di cibo, di certo non aiuta a non pensarci”. Elisa Isoardi svela che attende una proposta interessante per il suo ritorno in tv, senza dimenticare le sue amate montagne: “Sono nata tra i boschi (lei è piemontese, ndr) e sono più a mio agio rispetto al mare”, ha concluso al settimanale.