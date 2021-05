Ascolti tv Auditel di giovedì 6 maggio: Un passo dal cielo, con uno share del 21.8%, il meglio di Felicissima sera si ferma all’11% di share

Un passo dal cielo si “libera” della concorrenza dell’Isola dei Famosi (che andrà in onda stasera, venerdì) e vince facilmente la serata degli ascolti tv Auditel di giovedì 6 maggio 2021. La fiction di Rai 1 ambientata sulle Dolomiti e arrivata alla sua sesta stagione conquista il pubblico, segnando un altro grande risultato. Per Daniele Liotti e i suoi amici 4.860.000 spettatori con un poderoso share del 21.8%.

Numeri che certificano come la serie tv di Rai 1 sia uno dei maggiori successi della rete. Più che doppiata la concorrenza, con Canale 5 che senza L’Isola opta per un “meglio di” di Felicissima Sera, l’altro fortunato show che si è concluso venerdì scorso. La replica ottiene un risultato di 2.095.000 spettatori e uno share dell’11%. Non male come risultato, ma troppo poco per fronteggiare Un Passo dal Cielo.

Ascolti Auditel giovedì 6 maggio: la repliche di “Felicissima Sera” contro Daniele Liotti

Distaccate le altre reti: viaggia su misere cifre “Anni 20” su Rai 2. Appena 422.000 spettatori e uno share dell’1.7%. Pochissimo per la prima serata del secondo canale. Su Rai 3, Amore Criminale con Veronica Pivetti ottiene uno share del 6.3% arrivato dai 1.526.000 di spettatori davanti al televisore. Tornando a Mediaset, l’appuntamento politico/sociale di Dritto e Rovescio ottiene 956.000 spettatori e uno share del 5.3%. Su Italia “Freedom” con Roberto Giacobbe si ferma a 781.000 spettatori e uno share del 4%.

Si tratta di un programma di avventure e cultura. La7, con l’altro approfondimento politico di “Piazza Pulita”, ottiene 917.000 spettatori e uno share del 5.2%. Infine il calcio, con Roma-Manchester United che ottiene 1.251.000 spettatori con share del 5%. Chiude “Conversazione su Francesco” sul Nove con 264.000 con l’1% di share.