Mario Balotelli non ci sta: “Perché non posso avere un’amica?”. Lo sfogo del calciatore del Monza sul presunto flirt con la modella brasiliana

In questi giorni è finita al centro del gossip la presunta storia tra il calciatore del Monza Mario Balotelli e la modella brasiliana Dayane Mello, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Un presunto flirt che ha acceso la curiosità dei social e i pettegolezzi non sono mancati. Le prove sono arrivate da un servizio fotografico di “Chi“.

Il settimanale ha pubblicato delle foto in cui i due sono insieme, ipotizzando una notte trascorsa insieme. Inoltre, si ricorda che i due hanno già avuto una relazione, risalente a ben 11 anni fa, ma poi si sono allontanati salvo alcuni incontro sporadici. Stavolta, si parla di un ritorno insieme vero e proprio. Del resto, la Mello ha sempre detto di avere con Mario Balotelli un rapporto “intenso e speciale”.

Balotelli smentisce la love story con Dayane Mello: il suo messaggio

Stavolta, però, il giocatore ha voluto smentire ogni voce di flirt e love story. Ha affidato a Instagram la sua risposta, attraverso una “storia” che smentisce ogni tipo di congettura: “Perché Mario Balotelli non può avere un’amica e non può mangiare in compagnia o scherzare o ridere o passare del tempo che voi subito pensate a coppia, sesso, matrimoni? Ma basta. Bastaa! Lasciatemi fare la mia vita pacata e serata senza venire a rompere con le vostre storie fasulle”, ha scritto sul popolare social network.

Quindi l’ex calciatore di Milan, Inter e Manchester City allontana ogni voce su questo presunto “ritorno di fiamma”. Già in passato Balotelli dovette smentire questi pettegolezzi, ma allora spiegò di essere fidanzato con un’altra ragazza. Stavolta è più generico, eppure c’è chi insiste con il rivedere tra lui e Dayane Mello una coppia che è tornata a stare insieme.