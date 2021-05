All’Isola dei Famosi, Andrea Cerioli ha ricevuto una sorpresa inaspettata. Lui e Tommaso Zorzi in lacrime hanno dato una dimostrazione d’amore.

L’isola dei Famosi non ne risparmia nemmeno uno. In effetti però bisogna dire che proprio Andrea Cerioli di colpi inaspettati non ne aveva davvero mai ricevuti. A quanto pare questa volta però era tutto dedicato a lui.

Quello che però non è passato assolutamente inosservato è stata la reazione di Tommaso Zorzi. L’opinionista per la prima volta dall’inizio di questa edizione si è infatti emozionato proprio per Andrea.

Il tutto è stato un turbinio di emozioni inaspettato e che ha colpito nel profondo non solo loro due, ma anche la stessa conduttrice Ilary Blasi. Vediamo cosa è successo.

Isola dei Famosi, Andrea Cerioli fa emozionare Tommaso Zorzi: entrambi in lacrime

“Proprio perché ti abbiamo visto un po’ abbacchiato abbiamo per te una cura, un po’ una vitamina” dichiara la bella conduttrice romana che poi invita il noto influencer ad andare in zona nomination. In effetti Andrea Cerioli chiedeva tutto questo da tanto tempo.

Un piccolo problema di audio ha però smorzato l’atmosfera. Il tutto salvo poi farlo emozionare fortemente. Un Andrea Cerioli come non lo avete mai visto. Il giovane infatti è scoppiato in lacrime ascoltando una canzone d’amore dedicata alla coppia.

Arianna, la giovane fidanzata di Andrea Cerioli, è infatti andata per la prima volta in studio dove ha raccontato al proprio fidanzato di sentire la mancanza del proprio amato sin dall’inizio. La giovane donna ha commosso con le sue parole sia Andrea Cerioli che anche lo stesso opinionista Tommaso Zorzi. L’influencer milanese ora conduttore del Punto Z si è visto rarissime volte alle prese con le lacrime.

Ebbene questa volta è successo. Ci volevano Andrea Cerioli e la sua fidanzata Arianna a far piangere il Tommy nazionale? Un momento magico bisogna dire. Davvero emozionante ed utile a comprendere l’amore di una coppia assieme alla sensibilità di un ragazzo che fin troppe volte è stato criticato per la sua presunta ipocrisia o insensibilità. All’Isola dei Famosi una sorpresa inaspettata. Andrea Cerioli e Tommaso Zorzi in lacrime hanno dato una dimostrazione d’amore.