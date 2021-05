Paola Di Benedetto, la dedica su Instagram per Federico Rossi è speciale

Con un messaggio su Instagram, Paola Di Benedetto ha fatto una dedica speciale al suo fidanzato Federico Rossi per annunciare l’uscita del singolo “Pesche”

Sempre più bella, intensa, e apprezzata dai fan la storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. I due manifestano in modo aperto il loro amore, e i follower apprezzano in quanto riconoscono l’autenticità dei reciprochi sentimenti. La ragazza, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip 4, ha fatto una dedica speciale al fidanzato in occasione della pubblicazione del suo singolo da solista. L’influencer ha approfittato per tirare il punto sulla loro relazione parlando del singolo “Pesche“, già disponibile per l’ascolto. Di Benedetto ha postato una foto su Instagram in cui è con il suo fidanzato Federico Rossi.

Paola Di Benedetto e la dedica speciale al fidanzato Federico Rossi

La coppia appare felice e sorridente vicino a una enorme torta con su scritto il titolo del brano. Poi il messaggio, dove la vicentina ha scritto: “Da tre anni condividiamo insieme i nostri successi e le nostre delusioni”. Nel messaggio ha poi confessato al mondo di voler esprimere a tutti la sua felicità.

Il motivo, come detto, è l’uscita del singolo del fidanzato: “Pesche“. Infine il classico augurio: “Ti auguro di far parlare sempre la tua musica. In bocca al lupo”. C’è stata anche l’occasione per anticipare che dal prossimo 14 aprile sarà disponibile anche il video della canzone. Tantissimi i like ottenuti e i messaggi di affetto e amicizia. Tra i “cuoricini” spunta anche quello di Patrick Ray Pugliese, che ha partecipato con l’influencer al Grande Fratello.