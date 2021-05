Gio Evan, Giovanni Evani Giancaspro, pugliese, classe 1988, sul palco di Sanremo con il brano “Arnica”. Oggi sarà ospite a “Verissimo”

Gio Evan è uno dei cantanti italiani emergenti più interessanti dell’ultimo periodo. La partecipazione al Festival di Sanremo 2021, nella categoria big, lo ha messo all’attenzione del grande pubblico. Una canzone ha incuriosito e affascinato. Proprio come la natura un po’ “misteriosa” del personaggio. E non a caso Amadeus lo ha presentato come “L’artista più indecifrabile del Festival”, ma anche un “giocoliere delle parole”.

E infatti Giovanni Evani Giancaspro (questo il suo vero nome, pugliese classe 1988) è un personaggio poliedrico: scrittore, cantautore, poeta, artista di strada. Non nasconde nemmeno il suo misticismo. Gio Evan oggi sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata odierna di “Verissimo”. In un certo senso il cantautore è diventato famoso anche perché Elisa Isoardi scelse la frase di una sua canzone per lasciare l’allora compagno Matteo Salvini: “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora”.

Gio Evan, l’eclettico artista oggi ospite a Verissimo

All’epoca l’artista si dice felice che la conduttrice utilizzò una sua frase per motivi “sentimentali”, spiegando che in quanto poeta ognuno era libero di utilizzare le sue poesie se si riconosceva in esse. Il cantautore è noto anche per il suo lunghissimo viaggio in bicicletta dal 2007 al 2015, dall’Europa al Sud America passando per l’India. Da qui l’avvicinamento al mondo mistico e degli sciamani: a quanto pare il nome “Gio Evan” gli fu dato da un santone Hopi in Argentina.

Nel 2008 ha pubblicato il suo primo libro “Il Florilegio passato”, dove racconta i suoi viaggi. Un libro autoprodotto e distribuito per strada. Nel 2013 ha fondato il progetto musicale “Le scarpe del vento”, dal quale è uscito il suo primo disco”Cranoterapia”. Il nuovo disco, “Mareducato“, è uscito lo scorso 12 marzo: si tratta di un concept album diviso in due parti. E non contento, qualche giorno dopo è anche uscito il suo libro di poesie, “Ci siamo fatti mare”.