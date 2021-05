Le anticipazioni di Verissimo dell’8 maggio svelano chi saranno gli ospiti in studio dalla Toffanin. Quali storie porterà sul piccolo schermo la conduttrice?

La bella conduttrice dello show riserva sempre grandi sorprese per il pubblico del piccolo schermo che ogni sabato pomeriggio la segue. Su canale 5 a partire dalle ore 15:30 ogni settimana ci sono storie diverse con Verissimo.

Fortissima è l’attesa per l’arrivo in studio di Samuele Barbetta e Raffaele Renda, i due eliminati della scuola di Amici di Maria de Filippi giusto due settimane ed una settimana fa. I due si racconteranno svelando anche qualche retroscena del loro vissuto. Assieme al duo ci saranno anche due coach della scuola di Amici e l’artista Gio Evan.

A sorpresa ci sarà anche Giorgia Meloni, la Presidente di Fratelli d’Italia, che in studio dalla Toffanin racconterà la sua vita privata e non quella politica. A partire dal bullismo, la madre e gli affetti. Una Giorgia Meloni come non l’avete mai vista.

Anticipazioni Verissimo 8 maggio: Giorgia Meloni in studio con la Pettinelli e la Peparini

In studio oltre ai due giovani talenti che sono stati eliminati ci saranno in studio anche la bellissima ballerina e coach Veronica Peparini e la tutto pepe e sempre sincera Anna Pettinelli. Le due coaches si racconteranno ai microfoni della Toffanin con dei dietro le quinte interessanti su questa edizione di Amici.

Non solo, ci sarà un momento molto importante anche con l’ospitata di Federico Rossi e Paola di Benedetto. La coppia sarà infatti ospite di Silvia Toffanin per raccontare il loro amore ed i loro equilibri. Che sia in questo caso l’occasione di parlare di quali siano i rapporti fra loro ed il giovane Benji?

La più attesa è però lei, la Presidente di Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni infatti assieme alla conduttrice di Verissimo ripercorrerà le tappe della propria infanzia. La leader parlerà del rapporto viscerale con sua sorella e sua madre, ma anche di quello molto burrascoso con il proprio papà.

Giorgia Meloni, reduce da un battibeccho social, ha infatti avuto modo di raccontare di essere cresciuta da sola con la propria mamma e sua sorella. La leader di Fratelli d’Italia ebbe già modo di raccontare quanto alla madre “dovesse tutto” mentre sua sorella è stata per lei un faro ed una guida.

La Presidente di Fratelli d’Italia, ora alla guida dell’opposizione al governo Draghi, nel suo nuovo libro “Io sono Giorgia” ha infatti avuto modo di raccontare che il padre le ha lasciate quando lei aveva 1 anno e da allora si sono fatte strada da sole.