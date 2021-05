Le anticipazioni della semifinale di Amici 2021 svelano chi sono i finalisti del talent di Maria de Filippi. Spuntano due nuove indiscrezioni.

Sono proprio loro i grandi coach di questa edizione di Amici 2021. Arisa, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Veronica Peparini, Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano hanno accompagnato i propri allievi fino alla semifinale.

Questa sera i loro protetti si giocheranno il tutto per tutto per ottenere quel tanto ambito posto in finale e naturalmente giocarsi la vittoria. Ognuno di noi ha ormai il suo preferito e vorrebbe vederlo alzare la coppa.

Secondo le anticipazioni disponibili ad ora sembrerebbe esserne uscito fuori un quadro molto preciso di coloro che arriveranno alla finale. Non solo, sembra che ci siano state anche delle sorprese inaspettate durante il corso della puntata. Ecco chi sono i finalisti e chi ha ricevuto queste sorprese molto gradite.

Anticipazioni semifinale di Amici 2021: sorpresa per Alessandro Cavallo

- Advertisement -

Secondo le anticipazioni la prima cosa che subito si è manifestata diversamente dalle precedenti è proprio la modalità di sfida. Sembra infatti che questa sera non ci sarà una estrazione a sorteggio. I giovani talenti si dovrebbero infatti prima esibire singolarmente e da queste esibizioni dovrebbe essere scelto un primo vincitore.

Quest’ultimo sarà il primo sfidante a competere per il posto alla finale. Secondo le indiscrezioni dovrebbe essere il giovane talento partenopeo dal nome particolare a partire con la sfida.

In particolare il giovane Luca Marzano, per i più Aka7even, sembra sfiderà in primis un altro ormai molto famoso talento, Sangiovanni. Nella prima manche delle sfide a prevalere dovrebbe proprio essere Sangiovanni che quindi si aggiudica il posto per la finale.

Dopo il talentuoso ragazzo ad aggiudicarsi il secondo posto per la finale è invece una ballerina. La giovanissima e talentuosissima Giulia è colei che si aggiudicherà la seconda manche per l’ambito trono dei finalisti. Tutto questo sembra sia stato circondato da un turbinio di emozioni visto un momento molto forte in cui Sangiovanni si è commosso per l’arrivo in finale della sua amata.

Dopo di lei ad aggiudicarselo è proprio Aka7even. Il giovane cantante di “Mi manchi” è infatti colui che per terzo si aggiudica il posto alla finale. Per ora quindi sono due cantanti ed una ballerina ad aggiudicarsi l’occasione per vincere il trofeo.

Dalle anticipazioni del Vicolo delle News sono trapelate due notizie che hanno lasciato a bocca aperta i fan di Giulia ed Alessandro. Mentre la ballerina si è aggiudicata la vittoria della Prova Tim, Alessandro dovrebbe aver ricevuto in puntata una scrittura per il musical “Dirty Dancing” nel progetto Broadway Milano.

Grandi soddisfazioni per Peparini e Pettinelli che hanno portato in finale due dei loro tre allievi, con Samuele che è uscito la settimana scorsa ma è entrato nel cuore di tutti. Restano quindi a contendersi il quarto posto alla finale Serena, Alessandro, Deddy e Tancredi. Colui o colei che si aggiudicherà questo posto verrà comunicato direttamente questa sera. Restiamo in attesa di aggiornamenti.