Paola Di Benedetto ha dato una buonanotte ai fan mostrandosi con un toppino che ha offerto una visuale da sogno ai suoi fan.

Paola Di Benedetto ha vinto la quarta edizione del Grande Fratello Vip, ma era nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte anche tempo prima all’Isola dei Famosi, dov’è nata la sua storia, durante qualche mese, con il bel Francesco Monte.

Ora Paola è al settimo cielo con Federico Rossi, ex cantante di Benji e Fede, e insieme sono pronti a costruire la loro vita insieme. I due sono soliti mostrare sui rispettivi profili social stralci di vita quotidiana e tra una stories e un post, non può mancare una bella foto che mostra tutta la sensualità della beniamina della tv.

L’ultima foto pubblicata in rete dalla Di Benedetto, infatti, ha letteralmente tolto il fiato ai suoi fedeli sostenitori che hanno apprezzato, e non poco, il top indossato da lei che essendo troppo stretto è riuscito ad esaltare le sue bellissime forme, facendo impazzire tutti i suoi fan.

Paola Di Benedetto bellissima, lo scatto incanta il web: “Sei un capolavoro!”

Paola Di Benedetto nello scatto pubblicato appare più bella che mai, pronta a stupire i suoi fedeli sostenitori con uno sguardo e un corpo da togliere il fiato.

“Ogni tanto qualche bella foto riesco a farla anche io” ha scritto lei, commentando lo scatto appena pubblicato, ma i suoi fan non sembrano pensarla in questo modo. “Sei un capolavoro, Paola!” le ha scritto un fan entusiasta del post pubblicato. “Dimmi come fai ad essere così bella!” ha scritto invece una ragazza complimentandosi per la sua bellezza. “E’ tutto merito del fotografo“ ha commentato ironica lei, che ha conquistato il web proprio come l’ultimo scatto di Valentina Vignali.

Ma i suoi fedeli sostenitori non sembrano affatto scherzare, e come dargli torto, quando le dicono che è bellissima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

Paola Di Benedetto su Instagram ha incantato tutto il popolo della rete che ha ammirato questo scatto che pur essendo molto semplice riesce ad esprimere al meglio tutta la sua sensualità.