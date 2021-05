Dopo la finale di stasera di Amici 20 di Maria de Filippi, tornano in prima serata Albano e Romina. Vediamo quando e quale concerto

Oggi 15 Maggio ci sarà in diretta la finale di Amici di Maria de Filippi; finalmente scopriremo chi è il vincitore della 20esima edizione del famosissimo talent show. Dalla prossima settimana, andrà in prima serata un intero concerto di Albano e Romina, la coppia più amata e discussa dell’ultimo periodo. Vediamo insieme di cosa tratta la serata dedicata alla coppia di cantanti e di sposi

Al Bano e Romina in prima serata: tutti i dettagli sulla serata

Al Bano e Romina Power è il duo musicale italiano per eccellenza. Nasce da una storia d’amore nata negli anni ’70 ed è riuscita ad appassionare tutti gli italiani. Quando la coppia si separò, l’Italia rimase scioccata, ma adesso sono tornati insieme anche se talvolta hanno ancora delle crisi.

Proprio per questo tornano in tv sabato 22 Maggio su Canale 5 in prima serata: andrà in onda la replica del concerto di Albano e Romina, 55 passi nel sole. Il cantante ripercorre la sua carriera musicale insieme alla moglie Romina e i figli Cristial, Yari e Romina Junior.

Tra gli invitati appassionati del fantastico duo troviamo personaggi come Pippo Baudo, J-ax, Ricchi e Poveri, Alex Britti, Fiorello, The Kolors, etc. Insomma, ce n’è per tutte le età e per tutti gli amanti di qualsiasi genere musicale.

Ecco però che gli italiani saranno divisi: dovranno scegliere se seguire la coppia su Canale 5 o la Finale dell’Eurovision Song Contest sulla Rai. I rappresentanti dell’Italia quest’anno saranno i Maneskin, vincitori dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Si sono così invertiti i ruoli: una Rai che si mostra più giovanile e “superficiale” contro Canale 5 che si presenta più tradizionale e consueto.

Come detto prima, il concerto 55 passi nel sole è una replica. La prima diretta andò in tv nel 2019 e ebbe ascolti da urlo: raggiunse fino al 18,3 %. Nella seconda trasmissione avvenuta il secondo anno ottenne comunque un punteggio alto: il 16,1% di ascolti.

Quest’anno riuscirà il fantastico duo musicale, Albano e Romina, ha riconquistare ascolti da record o il gruppo avanguardista dei Maneskin avrà la meglio? E soprattutto, voi cosa guarderete?