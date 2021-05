Ermal Meta è un oceano di emozioni e nella sua musica le esprime tutte. Il rapporto con il suo papà resta però una grande ferita. Cosa accadde fra i due?

Ermal Meta è uno dei cantautori più amati degli ultimi tempi. Le sue canzoni fanno subito il giro di tutto il panorama e vengono sempre più apprezzate. Il giovane cantante ha infatti ampiamente dimostrato le sue doti artistiche e continua sempre più a rinnovarsi.

Il cantante, di origini albanesi, ha infatti sempre portato con sé tutto il suo bagaglio di emozioni. Quest’anno a Sanremo si è classificato al terzo posto con la sua splendida canzone “Un milione di cose da dirti”. Insomma, Ermal Meta continua a macinare successi.

Bisogna però dire che della vita privata di Ermal Meta si sa ben poco, tranne per un particolare aspetto. Un trauma dell’infanzia che ancora si trascina e che lo fa ancora soffrire anche se in una speciale occasione dimostrò tutta la forza che aveva.

Ermal Meta al suo papà: “Non mi hai fatto niente!”. Il doloroso ricordo del cantante

- Advertisement -

La consacrazione come artista Ermal Meta, che da poco ha lanciato qualche frecciatina a Signorini ed alla d’Urso, la ebbe nel 2018 quando portò a Sanremo assieme al suo collega ed amico Fabrizio Moro la canzone “Non mi avete fatto niente“. Una canzone dal testo struggente ed emozionante.

La vittoria per il duo fu meritatissima ed entrambi furono travolti da una ondata di successi l’una dietro l’altra. Il brano parlava dei continui attentati che negli ultimi anni avevano colpito moltissime nazioni e che creavano e continuano a creare paure e terrore nelle popolazioni.

In quella occasione però emerse un dettaglio della vita privata di Ermal Meta molto importante. Il cantante da bambino era stato vittima della violenza e delle aggressioni fisiche del padre. Una infanzia travagliata ed ostacolata nella propria tranquillità da un clima familiare per nulla vivibile.

Come emerse tutto ciò? Alla domanda di un giornalista se la canzone “Non mi avete fatto niente” vincitrice di quella edizione portava alla loro mente aspetti della loro vita privata magari prima non svelati, Ermal Meta rispose in un modo schietto e sincero proprio su suo padre. “Quando ho cantato per la prima volta il ritornello mi è venuta in mente la mia infanzia. Volevo cantare: “Bastardo, non mi hai fatto niente” svelò il cantante.

Da allora queste parole di Ermal Meta su suo padre non sono rimaste dimenticate. La storia del cantante di origini albanesi ha stretto attorno a lui una folta schiera di fan che lo amano anche per la sua immensa forza.