Chi è il vincitore di Amici di Maria de Filippi 2021 fra Sangiovanni, Aka7even, Deddy, Giulia ed Alessandro? Una finale ricca di colpi di scena.

Sono passati mesi ormai dalla prima volta in cui abbiamo visto esibirsi sul palco di Amici di Maria de Filippi i giovani e tanto amati concorrenti di questa edizione. Appuntamenti ricchi di colpi di scena ed anche di esibizioni mozzafiato che non hanno lasciato spazio a nessuna parola, solo bocche aperte ed applausi a non finire.

I giovani concorrenti di questo talent show hanno dimostrato le proprie doti artistiche di canto e ballo facendo innamorare tutto il pubblico. A piccoli passi sono però arrivati alla finale e proprio questa sera, 15 maggio 2021, si sfideranno i cinque concorrenti rimasti per aggiudicarsi la vittoria ed i premi.

Quale dei giovani talenti sarà il vincitore fra Sangiovanni, Aka7even, Deddy, Giulia ed Alessandro? Chi ha alzato la coppa dei campioni che questa sera sarà consegnata dalla vincitrice della scorsa edizione Gaia?

Chi è il vincitore di Amici 2021: i cinque finalisti a confronto

I talenti che questa sera si son sfidati per la coppa sono cinque. In primis abbiamo il giovane partenopeo Aka7even, pupillo della Pettinelli, che con la sua canzone “Mi manchi” e la nuova e freschissima “Loca” è pronto a conquistare il pubblico e guadagnarsi il titolo di vincitore. Sempre in ordine sparso abbiamo poi Alessandro Cavallo, ballerino dalle doti eccezionali, che ha dimostrato ampliamente di essere anche lui meritevole della vittoria. Indimenticabile la sua esibizione sulle note di “Ortica” assieme ad Arisa.

Terzo finalista in ordine sparso è Deddy, il giovane barbiere dalle tonalità singolari che sta inseguendo il sogno di diventare cantante e che ce la sta mettendo tutta per guadagnarsi la vittoria con la sua “0 passi”. Assoluti protagonisti di questa edizione sono poi la coppia formata da Sangiovanni e Giulia. Lui, Sangiovanni, cantante di “Lady” ormai famosissima canzone che tutti ascoltano, ha conquistato il cuore di lei, Giulia, ballerina dalle doti artistiche sensazionali.

Vincitore Amici 2021: la classifica finale e le premiazioni

