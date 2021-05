Stasera ci sarà la finale di Amici 20. I 5 concorrenti in gara si sfideranno per la vittoria e per i tanti premi in palio

E’ tutto pronto per la finalissima di Amici 20. Stasera, a partire dalle 21.25, Canale 5 ospiterà l’ultima puntata rigorosamente in diretta del talent show condotto da Maria De Filippi che anche quest’anno ha regalato emozioni e ha fatto registrare il boom di ascolti.

Sono rimasti in 5 a lottare per la vittoria finale: 3 cantanti e 2 ballerini, tutti decisamente molto bravi tanto da essersi già assicurati a prescindere da stasera un contratto importante per l’inizio della loro carriera.

Amici 20, il regolamento della finale

Aka7even, Alessandro, Deddy, Giulia e Sangiovanni si sfideranno senza esclusione di colpi davanti alla giuria, ma come sempre il pubblico da casa avrà un ruolo fondamentale per decretare il vincitore.

Le quote dei voti saranno infatti equamente ripartite durante tutta l’ultima puntata: 50% alla giuria tecnica presente in studio, 50% ai telespettatori. Ci saranno però delle sfide in cui gli spettatori non potranno votare e viceversa.

Una volta arrivati al duello finale e stabiliti gli ultimi due concorrenti rimasti in gara, la decisione sarà totalmente nelle mani di chi è a casa e conterà solo il televoto. Per votare si può inviare un sms, andare sul sito o sull’app di WittyTv, utilizzare Mediaset Play o direttamente con le SmartTv di ultima generazione che prevedono il voto in diretta col telecomando.

Le quote per la vittoria e i premi a disposizione

Un po’ come per gli eventi sportivi, i bookmakers più importanti offrono la possibilità di scommettere sul vincitore finale. Le quote ci danno anche un’idea di chi sono i favoriti di Amici 20.

Al momento il concorrente con la quota più bassa (e quindi con più probabilità di vittoria) è Sangiovanni (quote che variano da 1.63 a 1.70). Al secondo posto troviamo Giulia (2.25), mentre la sorpresa potrebbe essere Aka7even (quotato a 5.50). Meno chanches di vittoria per Deddy e Alessandro.

Il campione di questa edizione si porterà a casa un premio di 150mila euro in gettoni d’oro. Durante la serata però verranno consegnati altri premi molto importanti:

Due da 50mila euro per il migliore della categoria (canto e ballo)

Premio critica della TIM da 50mila euro

Premio al miglior testo da 20mila euro

Premio TIM da 30mila euro

Nella puntata finale gli ospiti a sorpresa saranno Pio e Amedeo, reduci dal successo di Felicissima Sera.