Camila Raznovich e Loic Fleury si sono sposati: “Ci ho messo quattro secondi a innamorarmi”. La presentatrice ha condiviso una foto del matrimonio sui social

Camilla Raznovich si è sposata. La conduttrice del “Kilimangiaro” ed ex vj di Mtv è convolata a nozze con il suo compagno, Loic Fleury. Il matrimonio si è celebrato con rito civile, ed è stato condiviso sui social dalla stessa conduttrice, che ha postato le foto su Instagram.

Camilla appare felice, con un abito naturalmente bianco e un bouquet di peonie rosa e ortensie. Le nozze si sono svolte a Milano. La conduttrice e l’imprenditore francese si sono conosciuti in vacanza in Grecia, e tra loro è scattato subito il colpo di fulmine. Tempo fa, la Raznovich confessò di essersi innamorata praticamente subito.

Camilla Raznovich si sposa: le nozze “celebrate” anche su Instagram

“Mi ha messo in imbarazzo, cosa che non è semplice, ma lui ci è riuscito con facilità”. Camilla ora dovrebbe aver trovato l’amore della sua vita. In passato ha avuto un altro matrimonio, con un imprenditore australiano dal quale si è separata nel 2001. Su questa storia lei ha sempre mantenuto un forte riserbo. In seguito, la conduttrice ha avuto una relazione con l’architetto italiano Eugenio Campari.

Da questa storia (i due non si sono mai sposati) sono nate le due figlie di Camilla: si tratta di Viola nel 2009 e di Sole nel 2012. La Raznovich, 46 anni, appare raggiante e felice come non mai. Debuttò giovanissima su Mtv, e di fatto non ha mai lasciato la tv. Da poco si è chiusa questa edizione di Kilimangiaro, il fortunato programma di natura e viaggi di Rai 3.