Brianne di Vite al Limite ha portato sul piccolo schermo la sua storia fatta di grandissimi problemi ma anche di una grande sorpresa.

Vite al Limite porta sul piccolo schermo storie di persone che soffrono di obesità patologica e che cercano di trovare una soluzione al proprio malessere. Vite difficili che purtroppo rischiano troppo spesso di spezzarsi troppo giovani.

Non c’è dolore più grande di dover dire addio ad una persona che purtroppo sta soffrendo di una malattia così grave. Per fortuna però negli anni il dottor Younan Nowzaradan ha deciso di fare della propria vita una missione; aiutare le persone che soffrono di obesità patologica a perdere peso e tornare in forma.

In questo caso la storia di Brianne Dias è stato un colpo al cuore davvero molto forte. Per fortuna però la donna è riuscita a dimagrire ed ha perso più di 170 kg.

Brianne Dias di Vite al Limite ha perso più di 170 kg (FOTO)

Il dottor dottor Younan Nowzaradan, che vediamo in foto, rappresenta la salvezza per la giovane donna. Brianne Dias però ha una lunga storia di problemi di obesità patologica. Il tutto iniziò quando la donna era appena una bambina. Brianne non si sentiva accettata dal proprio padre e non si sentiva messa sullo stesso piano dei suoi fratelli.

La giovane soffriva di alcune mancanze molto importanti e per questo motivo iniziò a sfogare le proprie frustrazioni sul cibo. La donna iniziò col tempo a mangiare sempre di più. Calorie su calorie e grassi su grassi. Brianne era arrivata addirittura a pesare più di 200 kg prima di rivolgersi al medico Younan Nowzaradan

La vita con lei è stata davvero molto crudele. Brianne soffrì prima moltissimo a causa del tradimento del proprio marito e poi della perdita del bambino che aveva in grembo. Un dolore molto acuto e che però non l’ha distrutta, anzi. La donna ha ripreso la propria vita in mano.

Dopo un lungo percorso, molto simile a quello di un’altra protagonista di Vite al Limite Cindy Vela, la donna ha perso quasi 170kg ed oggi è una donna completamente nuova. E’ diventata da allora un esempio di vita e di forza per la sua costanza nel suo percorso di guarigione. Un altro caso molto particolare per il dottor Younan Nowzaradan che è riuscito a risolvere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brianne Smith Dias (@breezydias12)