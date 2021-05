Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono stati denunciati dai loro ex domestici: “Ci hanno fatti lavorare in nero per 2 euro all’ora”

Guai in vista per la consolidata coppia Carmen Russo-Enzo Paolo Turchi. I due sarebbero stati querelati dai loro due ex domestici, che dopo aver lavorato nella loro villa per circa 8 mesi hanno denunciato di aver operato in nero e sottopagati. I due domestici avevano trovato lavoro presso l’abitazione dei due “vip” rispondendo a un annuncio su Subito.it. La notizia è riportata da “Il Fatto quotidiano”, che spiega come la coppia di domestici sia stata pagata 700 euro al mese. Cifra poi scesa a 500 negli ultimi mesi.

L’impegno loro richiesto era di 7 giorni su 7, senza ferie e nemmeno malattie. Secondo il quotidiano, la coppia di domestici avrebbe calcolato di dover avere 4.625 euro per sette mesi e mezzo di lavoro, ossia 17.65 euro per ciascuno dei 262 giorni che hanno lavorato. Invece, il loro compenso sarebbe stato di circa 2.2 euro l’ora. Circa la metà della metà di quanto gli spettava, senza contratto né ovviamente busta paga.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi denunciati dai loro ex domestici

I pagamenti sarebbero stati in contati. Il tribunale del lavoro di Tivoli dovrà ora gestire le due cause di lavoro, dove è stato chiesto il vincolo di dipendenza dei due domestici, che hanno lavorato 7 giorni su 7. I due denuncianti hanno documentato le loro dimostranze con una serie di messaggi, foto e video che proverebbero il comportamento illecito di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Ovviamente toccherà al giudice stabilire se la coppia si è comportata effettivamente male con i propri (ormai ex) collaboratori domestici.

Sempre secondo Il Fatto Quotidiano, Carmen Russo – interpellata sulla vicenda – ha spiegato che i due hanno lavorato con loro dall’estate fino allo scorso Natale, e poi sono andati via regolarmente. La Russo ha parlato di normale liquidazione, spiegando che tutti gli incartamenti erano nelle mani del suo commercialista. Lei e il marito non erano al corrente della precisa posizione contrattuale dei due domestici, in quanto non se ne occupavano direttamente.