Alessandra Amoroso svela a Venus club quale era il suo sogno nel cassetto e spiazza i telespettatori del programma di Italia 1

La cantante salentina Alessandra Amoroso svela il sogno nel cassetto che aveva da piccola al programma tutto al femminile “Venus club” condotto dalla ballerina Lorella Boccia, in attesa del suo primogenito avuto da suo marito Niccolò Presta.

Alessandra durante la chiacchierata all’interno del programma si è dunque lasciata sfuggire una confessione davvero inaspettata che ha spiazzato il pubblico e i fans, non mancando di ricordare la sua esperienza nel talent show che le ha portato successo e popolarità. La cantante infatti vinse Amici nell’anno 2009 e da allora la sua carriera nel mondo della musica ha spiccato il volo.

L’artista pugliese ha parlato del primo provino per la trasmissione condotta da Maria de Filippi, purtroppo non andato a buon fine “Ho fatto due provini, il primo nel 2004 e non mi presero. Quella volta andai con mia madre, con un borsone pesantissimo, non sapevamo prendere la metro, non sapevamo dove andare”.

Alessandra Amoroso rivela il sogno nel cassetto che aveva da bambina

La passione per la musica di Alessandra l’ha sempre accompagnata lungo tutta la sua vita. La sua voce sembra essere infatti un vero dono della natura poiché grazie ad essa riesce ad emozionare e commuovere milioni di ammiratori in tutta Italia ma anche nel mondo.

In pochi però sanno che da bambina il sogno della musicista era quello di diventare “suora”. La cantante spiega più nel dettaglio la motivazione di questo suo desiderio durante l’intervista a Venus club: “Quando ero piccolina cantavo al coro della chiesa, poi ho visto il film Sister Act e ho pensato che per diventare cantante dovessi fare la suora– rivela Alessandra- per riuscire a stare con tanta gente e con il pubblico vicino. Poi ho capito che forse potevo fare la cantante anche senza diventare suora: e così è andata a finire”.